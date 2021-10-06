Российские силовики пытали участников акций протеста в Беларуси в 2020 году, - СМИ (видео)

Автор правозащитной организации Владимир Осечкин утверждает, что в издевательствах над задержанными демонстрантами участвовали, в частности, сотрудники ФСИН и Службы внешней разведки РФ.

Участники массовых акций протеста в Беларуси против президента Александра Лукашенко, которые начались в августе 2020 года, подвергались пыткам не только со стороны белорусских правоохранителей, но и российских спецназовцев. Об этом проекту "Вот так" сообщил основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин.

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По его словам, в пытках над белорусами принимали участие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) и бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации.

"То, что происходило в Беларуси, к сожалению, происходило в том числе при соучастии СВР и ФСБ России. Нам известно, что в том числе бойцы отряда специального назначения ФСИН перемещались в Беларусь для того, чтобы применять жестокие, бесчеловечные методы по отношению к мирным демонстрантам", — сказал Осечкин.

[ + – ] Комментарий основателя Gulagu.net Владимира Асечкина

Gulagu.net — организация, созданная Владимиром Осечкиным в 2011 году. Он занимается защитой прав осужденных, а также публикует информацию о пытках в колониях. Ныне Осечкин и все правозащитники были вынуждены выехать за границу, сайт в России заблокирован.

Напомним, ранее правозащитники Gulagu.net сообщили о вывозе из России около 40 гигабайт материалов, подтверждающих факты избиений, изнасилований и других издевательств российских осужденных со стороны ФСБ и ФСИН. По данным активистов, силовики пытали заключенных, чтобы их завербовать, фиксируя все на камеры для своего руководства. На одном из секретных видео (строго 18+. шокирующие кадры) показано, как заключенного насилуют шваброй.

Ранее задержанные на протестах в Минске после выхода из изолятора сообщали о многочисленных фактах физических и моральных издевательств со стороны белорусских силовиков. В частности, задержанных, по словам протестующих жестоко избивали и угрожали изнасиловать.