Насилуют и пытают осужденных. Из РФ вывезли 40 Гб видеоархива управления ФСБ и ФСИН (видео)

По данным правозащитников, силовики пытали заключенных ради вербовки, снимая все на камеры для своего руководства. Через такие издевательство прошло около 200 людей.

Правозащитники Gulagu.net смогли вывезти из России более 40 Гб видео доказательств пыток, изнасилований и унижений осужденных в ФСБ и ФСИН. Об этом сообщается на сайте организации.

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Оперативники вынуждали осужденных выполнять незаконные поручения кураторов. Видеозаписи, как утверждают правозащитники, записываются на служебные видеорегистраторы для вышестоящих инстанций. Утверждается, что через пытки, изнасилования и унижения прошли около 200 людей. Такие действия силовики проводят для вербовки заключенных, чтобы они делали доносы или для продолжения "карусели пыток".

В руках у правозащитников оказалось более 40 ГБ документов, видео и фотографий, которые доказывают, что в ФСИН (Федеральная служба исполнения доказательств) и ФСБ управления М проводят незаконные действия над заключенными. На одном из видео (строго 18+, шокирующие кадры), которое доступно на сайте правозащитников, зафиксированы пытки заключенного шваброй в заднее отверстие. Силовики таким образом пытаются выбить показания, угрожая ему, что так он пролежит три дня.

"Нам удалось вывезти из России и СНГ человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала", – рассказал глава организации Gulagu.net Осечкин изданию "Вот Так".

На протяжении пяти лет сотрудник ФСИН имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности ОТБ-1 в Саратове.

Gulagu.net — организация, созданная Владимиром Осечкиным в 2011 году. Он занимается защитой прав осужденных, а также публикует информацию о пытках в колониях. Ныне Осечник и все правозащитники были вынуждены выехать за границу, сайт в России заблокирован.

Напомним, в офисе генпрокуратуры подозревают полицейских в пытках человека ради признания на Черкащине. Мужчине выбили 4 зуба, а правоохранители покрывали своего коллегу.