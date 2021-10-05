Ґвалтують і катують засуджених. З РФ вивезли 40 Гб відеоархіву управління ФСБ і ФСВП (відео)

За даними правозахисників, силовики катували в'язнів заради вербування, знімаючи все на камери для свого керівництва. Через такі знущання пройшли майже 200 людей.

Правозахисники Gulagu.net змогли вивезти з Росії понад 40 Гб відео доказів тортур, зґвалтувань і принижень засуджених в ФСБ і ФСВП. Про це повідомляється на сайті організації.

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Оперативники змушували засуджених виконувати незаконні доручення кураторів. Відеозаписи, як стверджують правозахисники, записуються на службові відеореєстратори для вищих інстанцій. Стверджується, що через тортури, зґвалтування і приниження пройшли майже 200 людей. Такі дії силовики проводять для вербування ув'язнених, щоб вони робили доноси або для продовження "каруселі тортур".

У руках у правозахисників опинилося понад 40 ГБ документів, відео та фотографій, які доводять, що в ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) та ФСБ управління М проводять незаконні дії над ув'язненими. На одному з відео (суворо 18+, шокові кадри), яке є на сайті правозахисників, зафіксовані тортури ув'язненого шваброю в задній отвір. Силовики так намагаються вибити свідчення, погрожуючи йому, що так він пролежить три дні.

"Нам вдалося вивезти з Росії та СНД людину, яка протягом п'яти років відбувала покарання в одній з установ ФСВП. Він програміст, його самого били і катували, а потім вирішили використовувати як професіонала", — розповів глава організації Gulagu.net Осєчкін виданню "Ось так".

Протягом п'яти років співробітник ФСВП мав доступ до комп'ютерів ФСВП і відеореєстраторів у штабі безпеки ОТБ-1 в Саратові.

Gulagu.net — організація, створена Володимиром Осєчкіним у 2011 році. Він займається захистом прав засуджених, а також публікує інформацію про тортури в колоніях. Нині Осєчкін і всі правозахисники були змушені виїхати за кордон, сайт у Росії заблокований.

Нагадаємо, в офісі генпрокуратури підозрюють поліцейських у катуваннях людини заради визнання на Черкащині. Чоловікові вибили 4 зуби, а правоохоронці покривали свого колегу.