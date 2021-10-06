Російські силовики катували учасників акцій протесту в Білорусі у 2020 році, — ЗМІ (відео)

Автор правозахисної організації Володимир Осечкін стверджує, що в знущаннях над затриманими демонстрантами брали участь, зокрема, співробітники ФСВП і Служби зовнішньої розвідки РФ.

Учасники масових акцій протесту в Білорусі проти президента Олександра Лукашенка, які почалися в серпні 2020 року, піддавалися тортурам не тільки з боку білоруських правоохоронців, а й російських спецпризначенців. Про це проєкту "Ось так" повідомив засновник порталу Gulagu.net Володимир Осечкін.

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За його словами, у тортурах над білорусами брали участь співробітники Служби зовнішньої розвідки (СЗР) і бійці спецназу Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.

"Те, що відбувалося в Білорусі, на жаль, відбувалося зокрема при співучасті СЗР і ФСБ Росії. Нам відомо, що в тому числі бійці загону спеціального призначення ФСВП переміщалися в Білорусь для того, щоб застосовувати жорстокі, нелюдські методи щодо мирних демонстрантів", — сказав Осечкін.

[ + – ] Коментар засновника Gulagu.net Володимира Осечкіна

Gulagu.net — організація, створена Володимиром Осечкіним у 2011 році. Він займається захистом прав засуджених, а також публікує інформацію про тортури в колоніях. Нині Осечкін і всі правозахисники були змушені виїхати за кордон, сайт у Росії заблокований.

Нагадаємо, раніше правозахисники Gulagu.net повідомили про вивезення з Росії близько 40 гігабайт матеріалів, що підтверджують факти побиття, зґвалтувань та інших знущань російських засуджених з боку ФСБ і ФСВП. За даними активістів, силовики катували в'язнів, щоб їх завербувати, фіксуючи все на камери для свого керівництва. На одному із секретних відео (тільки 18+ приголомшливі кадри) показано, як ув'язненого ґвалтують шваброю.

Раніше затримані на протестах у Мінську після виходу з ізолятора повідомляли про численні факти фізичних і моральних знущань з боку білоруських силовиків. Зокрема, затриманих, за словами протестувальників, жорстоко били і погрожували зґвалтувати.