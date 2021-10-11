Опубліковано інтерв'ю з інформатором, який передав секретні записи тортур у в'язницях РФ

Записи надав громадянин Білорусі, який відбував тюремний термін у Саратовській області і відповідав за роботу камер спостереження в лікарні, де і була знята основна частина резонансних відео.

Засновник сайту Gulagu.net, який веде правозахисну діяльність, виклав запис інтерв'ю з програмістом, який передав записи тортур у російських в'язницях. Про це повідомляє Медуза.

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Координатор проєкту Володимир Осєчкін пояснив, що ця людина є громадянином Білорусі, 6 років тому він відбував тюремний термін за звинуваченням, пов'язаним з наркотиками. (За словами ж самого програміста, він не займався збутом заборонених речовин, у чому його звинувачували.) Термін він відбував у Саратовській області, відповідав за роботу камер спостереження в лікарні. Саме там співробітники ФСВП і зробили більшість з резонансних відео.

Звільнившись із ув'язнення, громадянин Білорусі попросив притулок у ЄС. За його словами, він зважився зберегти архів записів обсягом понад 40 Гб тому, що хотів розповісти громадськості про тортури засуджених, які практикують у російській пенітенціарній системі. Він сказав, що особисто був свідком катувань, але участі не брав.

На оприлюднених записах співробітники ФСБ і ФСВП принижують засуджених. Представники правозахисного сайту називають цей витік найпомітнішим промахом російських спецвідомств. Викладені у відкритому доступі відеозаписи, як зазначається на сайті, є доказом того, що в російських в'язницях існують так звані зондеркоманди негласних агентів ФСВП. Ці люди за указом проводять тортури засуджених і документують процес на камеру. Надалі записи використовуються як компромат, таким чином змушуючи жертв самих катувати інших засуджених.

Після публікації цих відео влада РФ відкрила кримінальні справи, кілька співробітників, включаючи главу обласного управління ФСВП, звільнилися.

Раніше Фокус повідомляв, що російські силовики катували учасників акцій протесту в Білорусі у 2020 році. Автор правозахисної організації Володимир Осєчкін стверджує, що в знущаннях над затриманими демонстрантами брали участь, зокрема, співробітники ФСВП і Служби зовнішньої розвідки РФ.