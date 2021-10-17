На Сицилии запретили крестных отцов

Поначалу священники требовали от крестных родителей приносить клятву, что они не члены мафии, а когда это не сработало — внесли изменения в обряд крещения.

Духовенство в муниципалитете Катания на 3 года запретило называть крестных родителей во время крещения, ссылаясь на то, что сейчас священная роль крестного отца стала весьма "сомнительной". Многие родители в качестве крестных выбирают состоятельных людей, видя в них не духовных наставников, а возможность обзавестись связями и влиятельными покровителями для своих чад, как пишет NYT.

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Епископы и священники из Сицилийского региона также сетуют на то, что сейчас этот по преимуществу светский обряд воодушевляет представителей организованной преступности.

Сальваторе Генчи, главный викарий Катании, говорит, что пока это только эксперимент. Он сам является крестным отцом 15 детей, однако считает, что такая ответственность не по силам большинству крестных родителей.

Авторы запрета объясняют, что больше не хотели мириться с угрозами в адрес священников от сомнительных личностей, которые часто используют положение крестного отца для социального шантажа.

[ + – ] Экс-президент Сицилии Сальваторе Куффаро

"Несмотря на все то, о чем говорят священники, я выполняю свои обязанности добросовестно", — говорит бывший президент Сицилии Сальваторе Куффаро, который не согласен с нововведением. По его словам, он принимает только одно из 20 предложений стать крестным отцом того или иного ребенка, и сейчас у него "только 20" крестных детей. В прошлом Куффаро отбывал пятилетнее заключение, срок приговора сократили: он заключил сделку со следствием и выдал полиции дона мафии.

Также Куффаро по прозвищу "Кис-Кис" утверждает, что ни один мафиози никогда по-настоящему не выполнял роль религиозного отца на "итальянском сапоге", отмечается в статье NYT.

Этот запрет уже сорвал несколько роскошных церемоний по случаю крещения. Жителям Катании приходится ехать в соседние города, где запрет пока еще не действует. Преподобный Джованни Маммино в городе Ачи Треза требует от крестных отцов дать клятву, что они истинно верующие и не состоят в ОПГ. "Они продолжают приходить сюда и приводят крестных отцов", — говорит священник.

Ранее Фокус писал о том, что "Крестный отец" возглавил список величайших фильмов по версии британского журнала Empire. У киноленты 1972 года, рассказывающий историю мафиозной семьи Корлеоне, три "Оскара" и четыре "Золотых Глобуса".