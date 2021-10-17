На Сицилії заборонили хрещених батьків

Спочатку священики вимагали від хрещених батьків приносити клятву, що вони не є членами мафії, а коли це не спрацювало — внесли зміни в обряд хрещення.

Духовенство в муніципалітеті Катанія на 3 роки заборонило називати хрещених батьків під час хрещення, посилаючись на те, що зараз священна роль хрещеного батька стала досить "сумнівною". Багато батьків в якості хрещених вибирають заможних людей, вони бачать в них не духовних наставників, а можливість налагодити зв'язки з впливовими можновладцями, як пише NYT.

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Єпископи і священики з Сицилійського регіону також нарікають на те, що зараз цей переважно світський обряд надихає представників організованої злочинності.

Сальваторе Генчи, головний вікарій Катанії, каже, що поки це тільки експеримент. Він сам є хрещеним батьком 15 дітей, однак вважає, що така відповідальність не під силу більшості хрещених батьків.

Автори заборони пояснюють, що більше не хотіли миритися з погрозами на адресу священиків від сумнівних особистостей, які часто використовують положення хрещеного батька для соціального шантажу.

[ + – ] Екс-президент Сицилії Сальваторе Куффаро

"Не дивлячись на все те, про що говорять священики, я виконую свої обов'язки сумлінно", — говорить колишній президент Сицилії Сальваторе Куффаро, який не згоден з нововведенням. За його словами, він приймає тільки 1 з 20 пропозицій стати хрещеним батьком тієї чи іншої дитини, і зараз у нього "тільки 20" хрещених дітей. У минулому Куффаро відбував п'ятирічне ув'язнення, термін вироку скоротили: він уклав угоду зі слідством і видав поліції дона мафії.

Також Куффаро на прізвисько "Кіс-Кіс" стверджує, що жоден мафіозі ніколи по-справжньому не виконував роль релігійного батька на "італійському чоботі", відзначається в статті NYT.

Ця заборона вже зірвала кілька розкішних церемоній з нагоди хрещення. Жителям Катанії доводиться їхати в сусідні міста, де заборона поки що не діє. Преподобний Джованні Мамміно в місті Ачі Треза вимагає від хрещених батьків дати клятву, що вони істинно віруючі і не перебувають в ОЗУ. "Вони продовжують приходити сюди і призводять хрещених батьків", — говорить священик.

Раніше Фокус писав про те, що "Хрещений батько" очолив список найбільших фільмів за версією британського журналу Empire. У кінострічки 1972 року, що розповідає історію мафіозної сім'ї Корлеоне, три "Оскара" і чотири "Золотих Глобуса".