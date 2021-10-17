В Европе появился первый приграничный медицинский центр — между Австрией и Чехией

В Чехии не хватает врачей, но теперь жителям приграничного региона достаточно будет пройти несколько метров через границу, чтобы попасть на прием к австрийскому врачу.

Первый в Европе медицинский центр на границе между двумя странами построили на австро-чешской границе. Об этом сообщает Euronews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На территории, где некогда проходил железный занавес, сейчас врачи и переводчики оказывают помощь пациентам из обеих стран. Сообщается, что в Чехии не хватает врачей общей практики, и население приграничного региона сейчас уже может воспользоваться услугами этого центра. Некоторым жителям достаточно пройти всего несколько метров через границу на прием к австрийскому врачу.

Прежде, 32-летней Яне Мотловой приходилось около часа добираться до ближайшей чешской больницы. По ее словам, там, где она живет, сейчас нет ни гинеколога, ни стоматолога.

Десятилетиями австрийский город Гмюнд (Нижняя Австрия) и чешский Ческе-Веленице разделяла колючая проволока, а сейчас в новом медицинском центре работают 40 врачей и людей из обслуживающего персонала.

Также больше 9 тыс. граждан Чехии прошли лечение в ближайшей австрийской больнице за счет финансирования Евросоюза.

В сфере здравоохранения Австрия еще сотрудничает с такими странами, как Венгрия и Словакия, сельским регионам которых тоже не хватает врачей.

Ранее Фокус сообщал, что в Киевской области вертолет за один день совершил три медицинских рейса. Так, в частности, было успешно доставлено сердце донора для 12-летней девочки.

29 сентября полицейский вертолет Airbus Н-145 выполнил в Киевской области сразу три рейса, доставив тяжелых пациентов в медицинские учреждения.