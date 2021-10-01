В Киевской области вертолет за один день совершил три медицинских рейса (фото, видео)

Накануне, благодаря вертолету, успешно доставили сердце донора для 12-летней девочки.

За один день 29 сентября полицейский вертолет Airbus Н-145 выполнил в Киевской области сразу три рейса для доставки тяжелых пациентов в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Первый вылет был в 9 утра, когда из Броварского района в столицу необходимо было срочно доставить мужчину, который попал в ДТП и получил тяжелые травмы головы.

В 11:30 из Белой Церкви в столицу транспортировал женщину, которой понадобилась неотложная помощь в Институте сердца имени Амосова.

В 13:25 из Барышевки в Киев срочно доставили мужчину, который впал в коме после ДТП.

Отметим, 28 сентября из Винницы в столицу на вертолете доставили живое сердце донора, погибшего от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке.

В марте 2021 года решением правительства в Украине создано Единое аэромедицинское пространство. Оно предполагает медицинскую эвакуацию и транспортировки анатомических материалов на вертолетах МВД. Первый рейс состоялся 17 марта.