У Київській області вертоліт за один день здійснив три медичні рейси (фото, відео)

Напередодні, завдяки вертольоту, успішно доставили серце донора для 12-річної дівчинки.

За один день 29 вересня поліцейський вертоліт Airbus Н-145 здійснив у Київській області відразу три рейси для доставки важких пацієнтів до медичних установ. Про це повідомила пресслужба МВС.

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Перший виліт був о 9 ранку, коли з Броварського району до столиці необхідно було терміново доставити чоловіка, який потрапив у ДТП й отримав важкі травми голови.

Об 11:30 з Білої Церкви до столиці транспортував жінку, якій знадобилася невідкладна допомога в Інституті серця імені Амосова.

О 13:25 з Баришівки до Києва терміново доставили чоловіка, який впав у кому після ДТП.

Зазначимо, 28 вересня з Вінниці до столиці на вертольоті доставили живе серце донора, який загинув від нещасного випадку, для пересадки 12-річній дівчинці.

У березні 2021 року рішенням уряду в Україні створено Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає медичну евакуацію і транспортування анатомічних матеріалів на вертольотах МВС. Перший рейс відбувся 17 березня.