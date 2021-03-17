В Україні створили держсистему аеромедичної евакуації, уже виконано перший рейс (відео)

Систему евакуації, за словами Геращенка, створюють завдяки закупівлі у Франції 55 вертольотів у компанії Eurocopter.

Французький вертоліт транспортував пацієнта в Інститут серця до Києва відразу після трансплантації серця в Запоріжжі. Про це повідомив Антон Геращенко у Фейсбуці.

За словами заступника міністра, вертоліт ДСНС доставив із Запоріжжя 38-річного пацієнта, якому вчора вночі пересадили донорське серце.

"Це означає, що Міністерство внутрішніх справ силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter забезпечить максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих у ДТП з важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру", — повідомив Геращенко.

Система Державної аеромедичної евакуації спочатку запрацює в Києві, Львівській та Черкаській областях, після чого планується її розширення на всю країну.

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про створення системи аеромедичної евакуації.

Раніше Україна уклала контракт з Францією на постачання 55 вертольотів Airbus Helicopters. Сума контракту становила 555 млн євро, які Україна взяла в кредит у Франції. Наразі країна отримала 10 вертольотів, пізніше в цьому році держава розраховує отримати ще 26 бортів.