В Украине создали Госсистему аэромедицинской эвакуации, уже выполнен первый рейс (видео)

Систему эвакуации, по словам Геращенко, создают благодаря закупке у Франции 55 вертолетов у компании Eurocopter.

Французский вертолет транспортировал пациента в Институт сердца в Киев сразу после трансплантации сердца в Запорожье. Об этом сообщил Антон Геращенко в Фейсбуке.

По словам замминистра, вертолет ГСЧС доставил из Запорожья 38-летнего пациента, которому вчера ночью пересадили донорское сердце.

"Это означает, что Министерство внутренних дел, силами приобретённых во Франции 55 вертолётов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжёлыми последствиями, чью жизнь невозможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр", — сообщил Геращенко.

Система Государственной аэромедицинской эвакуации сначала заработает в Киеве, Львовской и Черкасской областях, после чего планируется ее расширение на всю страну.

Напомним, на заседании Кабинета министров было принято решение о создании системе аэромедицинской эвакуации.

Ранее Украина заключила контракт с Францией на поставку 55 вертолетов Airbus Helicopters. Сумма контракта составила 555 млн евро, которые Украина взяла в кредит у Франции. На данный момент страна получила 10 вертолетов, позднее в этом году государство рассчитывает получить еще 26 бортов.