Антипрививочники: смерть экс-госсекретаря США Колина Пауэлла доказывает неэффективность вакцин от COVID-19

Противники вакцинации ссылаются на то, что бывший госсекретарь США был полностью вакцинирован, но не учитывают того, что ему было 84 года и что он болел раком крови и болезнью Паркинсона.

Сразу же после новостей о смерти Колина Пауэлла пользователи всевозможных интернет-форумов принялись высказываться о том, что вакцина от коронавирусной инфекции не работает. Об этом пишет Vice.

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В понедельник родственники Пауэлла сообщили в Facebook о том, что бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США "умер от осложнений, связанных с COVID-19". В посте отмечалось, что Пауэлл был полностью вакцинирован, однако не упоминалось, что ему было 84 года и что он страдал от множественной миеломы, рака крови и болезни Паркинсона, что в комплексе могло помешать организму бороться с коронавирусной инфекцией и сделать вакцину не столь эффективной.

Однако антиваксерное сообщество обходит стороной эти важные подробности и приводит как доказательство бесполезности вакцины то, что Пауэлл был полностью вакцинирован.

Другие же утверждают, что экс-госсекретаря лечили не теми лекарствами, якобы нужно было использовать ивермектин и гидрохлорохин, эффективность которых не подтверждена.

"Очередная жертва вакцины от COVID-19, — написал один из пользователей Telegram. — Проснутся ли наконец эти глупые овцы?"

Затем к антипрививочникам примкнули сторонники распространенной в США теории заговора QAnon, утверждавшие, что Пауэлла убили якобы из-за того, что он слишком много знал о преступной деятельности демократов.

К подобным комментариям из интернета добавились и высказывания известных людей. Так, ведущий Fox News Джон Робертс выложил пост о том, что эта смерть вызывает "вопросы об эффективности вакцины в долгосрочной перспективе".

Новостное издание не сразу удалило этот твит после волны критики.

Ранее Фокус сообщал, что бывший госсекретарь США скончался на 85-ом году жизни из-за осложнения от COVID-19. Члены его семьи поблагодарили за лечение сотрудников Национального медицинского центра Уолтера Рида.

Колин Пауэлл начал свою военную карьеру в возрасте 21 года, он воевал во Вьетнаме и прошел путь от лейтенанта до генерала.