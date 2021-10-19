Похитители американских миссионеров на Гаити требуют выкуп в $17 млн (фото)
Большая части заложников является гражданами США. Также есть один житель Канады. Кроме того, среди удерживаемых есть дети, самому младшему из которых два года.
Власти страны сообщили о том, что преступная группировка, которая в минувшую субботу похитила миссионеров из США и Канады, потребовала заплатить за освобождение заложников по $1 млн за каждого. Об этом сообщает BBC.
Ответственность за похищение взяла на себя преступная группировка, известная под названием 400 Mazowo, которая часто устраивает похищения людей для получения выкупа.
Большая часть заложников — граждане США, есть и один житель Канады. К тому же, среди удерживаемых пятеро детей, в т.ч. один двухлетний.
Эти люди представляют некоммерческую миссионерскую организацию Christian Aids Ministries, ее штаб-квартира находится в Огайо. Организация помогает детям Гаити, предоставляет жилье, кормит и одевает.
В прошлую субботу миссионеры возвращались из приюта в городе Гантьер, и по дороге на них было совершено нападение. Упомянутый город находится в районе, контролируемом преступной группировкой 400 Mazowo.
Бывший директор Christian Aid Ministries в Гаити рассказал, что похитители уже связались с организацией.
В понедельник на Гаити местные профсоюзы провели акцию протеста против возросшего уровня преступности в стране. Из-за забастовки были закрыты несколько предприятий в столице острова и других городах, сотрудники общественного транспорта также остались дома.
Ранее Фокус писал о том, что за первые 8 месяцев этого года полиция Гаити сообщила о более чем 300 случаях похищений, годом ранее их было меньше, 234, по данным ООН.