Похитители американских миссионеров на Гаити требуют выкуп в $17 млн (фото)

Большая части заложников является гражданами США. Также есть один житель Канады. Кроме того, среди удерживаемых есть дети, самому младшему из которых два года.

Власти страны сообщили о том, что преступная группировка, которая в минувшую субботу похитила миссионеров из США и Канады, потребовала заплатить за освобождение заложников по $1 млн за каждого. Об этом сообщает BBC.

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Ответственность за похищение взяла на себя преступная группировка, известная под названием 400 Mazowo, которая часто устраивает похищения людей для получения выкупа.

Большая часть заложников — граждане США, есть и один житель Канады. К тому же, среди удерживаемых пятеро детей, в т.ч. один двухлетний.

Эти люди представляют некоммерческую миссионерскую организацию Christian Aids Ministries, ее штаб-квартира находится в Огайо. Организация помогает детям Гаити, предоставляет жилье, кормит и одевает.

В прошлую субботу миссионеры возвращались из приюта в городе Гантьер, и по дороге на них было совершено нападение. Упомянутый город находится в районе, контролируемом преступной группировкой 400 Mazowo.

Бывший директор Christian Aid Ministries в Гаити рассказал, что похитители уже связались с организацией.

В понедельник на Гаити местные профсоюзы провели акцию протеста против возросшего уровня преступности в стране. Из-за забастовки были закрыты несколько предприятий в столице острова и других городах, сотрудники общественного транспорта также остались дома.

Ранее Фокус писал о том, что за первые 8 месяцев этого года полиция Гаити сообщила о более чем 300 случаях похищений, годом ранее их было меньше, 234, по данным ООН.