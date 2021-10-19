Викрадачі американських місіонерів на Гаїті вимагають викуп $17 млн (фото)
Велика частина заручників є громадянами США. Також є один житель Канади. Крім того, серед утримуваних є діти, наймолодшому з яких два роки.
Влада країни повідомила про те, що злочинне угруповання, яке минулої суботи викрала місіонерів із США та Канади, зажадала заплатити за звільнення заручників по $1 млн за кожного. Про це повідомляє BBC.
Відповідальність за викрадення взяло на себе злочинне угруповання, відоме під назвою 400 Mazowo, яка часто влаштовує викрадення людей із метою отримання викупу.
Велика частина заручників — громадяни США, є й один житель Канади. До того ж серед утримуваних п'ятеро дітей, у т.ч. один дворічний.
Ці люди представляють некомерційну місіонерську організацію Christian Aids Ministries, її штаб-квартира розташована в Огайо. Організація допомагає дітям Гаїті, надає житло, годує й одягає.
Минулої суботи місіонери поверталися з притулку в місті Гантьєр, і доргою на них було скоєно напад. Згадане місто розташоване в районі, контрольованому злочинним угрупованням 400 Mazowo.
Колишній директор Christian Aid Ministries у Гаїті розповів, що викрадачі вже зв'язалися з організацією.
У понеділок на Гаїті місцеві профспілки провели акцію протесту проти збільшеного рівня злочинності в країні. Через страйк були закриті кілька підприємств у столиці острова й інших містах, співробітники громадського транспорту також залишилися вдома.
Раніше Фокус писав про те, що за перші 8 місяців цього року поліція Гаїті повідомила про більш ніж 300 випадків викрадень, роком раніше їх було менше, 234, за даними ООН.