Викрадачі американських місіонерів на Гаїті вимагають викуп $17 млн (фото)

Велика частина заручників є громадянами США. Також є один житель Канади. Крім того, серед утримуваних є діти, наймолодшому з яких два роки.

Влада країни повідомила про те, що злочинне угруповання, яке минулої суботи викрала місіонерів із США та Канади, зажадала заплатити за звільнення заручників по $1 млн за кожного. Про це повідомляє BBC.

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Відповідальність за викрадення взяло на себе злочинне угруповання, відоме під назвою 400 Mazowo, яка часто влаштовує викрадення людей із метою отримання викупу.

Велика частина заручників — громадяни США, є й один житель Канади. До того ж серед утримуваних п'ятеро дітей, у т.ч. один дворічний.

Ці люди представляють некомерційну місіонерську організацію Christian Aids Ministries, її штаб-квартира розташована в Огайо. Організація допомагає дітям Гаїті, надає житло, годує й одягає.

Минулої суботи місіонери поверталися з притулку в місті Гантьєр, і доргою на них було скоєно напад. Згадане місто розташоване в районі, контрольованому злочинним угрупованням 400 Mazowo.

Колишній директор Christian Aid Ministries у Гаїті розповів, що викрадачі вже зв'язалися з організацією.

У понеділок на Гаїті місцеві профспілки провели акцію протесту проти збільшеного рівня злочинності в країні. Через страйк були закриті кілька підприємств у столиці острова й інших містах, співробітники громадського транспорту також залишилися вдома.

Раніше Фокус писав про те, що за перші 8 місяців цього року поліція Гаїті повідомила про більш ніж 300 випадків викрадень, роком раніше їх було менше, 234, за даними ООН.