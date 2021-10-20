Премия Сахарова в этом году досталась Навальному

Евродепутаты назвали Навального "главным политическим противником" Путина, отметив его "мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

В среду, 20 октября, российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был удостоен премии Сахарова, которая ежегодно вручается за свободу мысли.

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Такое решение принял президиум Европарламента, состоящий из глав всех фракций.

Вручение премии назначено на 15 декабря, но, в силу того, что сейчас оппозиционер находится в заключении, премию, по всей видимости, передадут кому-то из его близкого окружения.

За что премия Навальному?

Предложить Алексея Навального в качестве номинанта решили совместно представители Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракция в Европейском парламенте, и фракции "Обновить Европу".

Среди заслуг Навального Евродепутаты отметили "мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека", и организацию демонстраций за "реформы против коррупции". Европарламент назвал российского оппозиционера основным политическим соперником российского президента, напомнив о случае отравления и том обстоятельстве, что сейчас Навальный находится в тюрьме.

Два года назад кандидатуру Навального уже предлагали в качестве номинанта на эту премию, однако тогда ему не удалось попасть даже в шорт-лист кандидатов.

В этом году, помимо Навального, в числе трех финалистов оказались 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.

История премии

Европарламент в 1988 году учредил премию им. Андрея Сахарова, советского физика, известного своей правозащитной деятельностью. Сумма премии — 50 тысяч евро. Ежегодно ее лауреатами становятся люди, а также общественные организации, которые внести существенный вклад в дело защиты прав человека и основополагающих свобод.

В прошлом году ее присудили оппозиции в Беларуси, а годом ранее — украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который тогда находился в российской колонии.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный рассказал о том, какие правила досмотра действуют в ФСИН России. Перед обысками или судебными заседаниями сотрудники СИЗО заставляют раздеваться и снимают досмотр несколькими камерами.