Премия Сахарова в этом году досталась Навальному
Евродепутаты назвали Навального "главным политическим противником" Путина, отметив его "мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".
В среду, 20 октября, российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был удостоен премии Сахарова, которая ежегодно вручается за свободу мысли.
Такое решение принял президиум Европарламента, состоящий из глав всех фракций.
Вручение премии назначено на 15 декабря, но, в силу того, что сейчас оппозиционер находится в заключении, премию, по всей видимости, передадут кому-то из его близкого окружения.
За что премия Навальному?
Предложить Алексея Навального в качестве номинанта решили совместно представители Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракция в Европейском парламенте, и фракции "Обновить Европу".
Среди заслуг Навального Евродепутаты отметили "мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека", и организацию демонстраций за "реформы против коррупции". Европарламент назвал российского оппозиционера основным политическим соперником российского президента, напомнив о случае отравления и том обстоятельстве, что сейчас Навальный находится в тюрьме.
Два года назад кандидатуру Навального уже предлагали в качестве номинанта на эту премию, однако тогда ему не удалось попасть даже в шорт-лист кандидатов.
В этом году, помимо Навального, в числе трех финалистов оказались 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.
История премии
Европарламент в 1988 году учредил премию им. Андрея Сахарова, советского физика, известного своей правозащитной деятельностью. Сумма премии — 50 тысяч евро. Ежегодно ее лауреатами становятся люди, а также общественные организации, которые внести существенный вклад в дело защиты прав человека и основополагающих свобод.
В прошлом году ее присудили оппозиции в Беларуси, а годом ранее — украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который тогда находился в российской колонии.
Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный рассказал о том, какие правила досмотра действуют в ФСИН России. Перед обысками или судебными заседаниями сотрудники СИЗО заставляют раздеваться и снимают досмотр несколькими камерами.