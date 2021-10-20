Премія Сахарова цього року дісталася Навальному

Євродепутати назвали Навального "головним політичним противником" Путіна, зазначивши його "мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини".

У середу, 20 жовтня, російський опозиційний діяч Олексій Навальний був удостоєний премії Сахарова, яку щороку вручають за свободу думки.

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Таке рішення ухвалила президія Європарламенту, що складається з глав усіх фракцій.

Вручення премії призначене на 15 грудня, але, через те, що зараз опозиціонер перебуває в ув'язненні, премію, очевидно, передадуть комусь із його близького оточення.

За що премія Навальному?

Запропонувати Олексія Навального як номінанта вирішили спільно представники Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої фракції в Європейському парламенті, і фракції "Оновити Європу".

Серед заслуг Навального Євродепутати зазначили "мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини", й організацію демонстрацій за "реформи проти корупції". Європарламент назвав російського опозиціонера основним політичним суперником російського президента, нагадавши про випадок отруєння і ті обставини, в яких зараз Навальний знаходиться у в'язниці.

Два роки тому кандидатуру Навального вже пропонували як номінанта на цю премію, однак тоді йому не вдалося потрапити навіть до шорт-листа кандидатів.

Цьогоріч, крім Навального, серед трьох фіналістів опинилися 11 афганських жінок і болівійська політикиня Жанін Аньєс.

Історія премії

Європарламент у 1988 році заснував премію ім. Андрія Сахарова, радянського фізика, відомого своєю правозахисною діяльністю. Сума премії — 50 тисяч євро. Щорічно її лауреатами стають люди, а також громадські організації, які зробили істотний внесок у справу захисту прав людини й основоположних свобод.

У минулому році її присудили опозиції в Білорусі, а роком раніше — українському режисерові Олегу Сенцову, який тоді перебував у російській колонії.

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Навальний розповів про те, які правила огляду діють в ФСВП Росії. Перед обшуками або судовими засіданнями співробітники СІЗО змушують роздягатися і знімають огляд декількома камерами.