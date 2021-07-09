"Змушують роздягатися догола", — Навальний про огляд у російських СІЗО (фото)

Опозиціонера Навального неодноразово змушували роздягатися перед обшуками або судовим засіданням співробітники СІЗО. Усе це знімалося декількома камерами.

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про правила повного огляду, яких дотримуються співробітники ФСВП в Росії, розповів політик у своєму Instagram.

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За словами політика, тюремна система РФ любить знімати голими увʼязнених.

У СІЗО-1 (Матроська тиша — ред.) співробітники змушують увʼязнених роздягатися догола не тільки перед кожним судовим засіданням, а й під час кожного обшуку камери. Більш того, як розповідає Олексій Навальний, його завжди знімають на камеру під час цієї процедури.

"Мене при цьому знімали на відеореєстратори не менше трьох співробітників. Тож на відміну від ваших лоховських нюдсів, зроблених фронтальною камерою телефону, мої — високе 3D-мистецтво, зняте з різних точок. Можна потім як у фільмі "Аватар" змонтувати. Тільки замість літальних обʼємних пушинок у мене будуть крихти локшини швидкого приготування, що лежать на столі для обшуку поруч із моїми трусами. Когось шмонали до мене, і локшина розсипалася з пакета", — розповів опозиціонер у своєму Instagram.

Роздягатися догола, як заявив Олексій Навальний, змушують навіть перед зустріччю з адвокатом через скло. А в його випадку керівництво СІЗО веде подвійну відеозйомку.

Після декількох присідань, коли силовики намагаються знайти заборонені предмети, Олексія Навального попросили підняти мошонку після того, як він сів кілька разів.

"Тепер підніміть мошонку. Што? Звідки її підняти? З підлоги? Що за збочене прохання… Питання мошонки вимагало деяких суперечок із прапорщиком, але зрештою і з нею розібралися. У таких випадках відеозйомка вже допомагає. Треба дивитися в камеру й обурено говорити: "Ви тут що, зовсім хворі?". Утім, обурення потрібно дозувати, обшук за бажанням можна розтягнути до нескінченності", — продовжив Навальний.

Російський опозиціонер зізнався, що після кількох місяців припинив так агресивно реагувати на камери і звик до постійного огляду.

[ + – ] Олексій Навальний про огляд у СІЗО

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Навальний поскаржився на проблеми зі здоровʼям у колонії. За словами опозиціонера, після арешту він нібито схожий на скелет, яким "можна лякати дітей, котрі відмовляються їсти".

Також Фокус розповідав, що Олексій Навальний припинив голодування в колонії. Російський опозиціонер пішов на такий крок після рекомендацій лікарів, які заявили, що "скоро не буде кого лікувати". Варто зазначити, що Олексій Навальний відбуває реальний термін позбавлення волі після того, як 2 лютого 2021 року суд змінив йому вирок.