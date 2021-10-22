Подумали, что алкотестер сломался: украинец шокировал польских копов дозой спиртного в крови

Обнаруженная доза алкоголя в крови водителя в 25 раз превышала допустимую норму.

В Польше нетрезвый украинец устроил ДТП на автомобиле Opel, а попавшись на глаза правоохранителям, мужчина шокировал их дозой алкоголя в крови. Информация появилась на ресурсе se.pl.

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Авария произошла вечером в городе Тарчин, что в Мазовецком воеводстве. Очень пьяный украинец сел за руль, но не справился с управлением и протаранил забор частной территории. Виновник ДТП хотел сдать назад и выехать, однако его попытки закончились ничем. Происшествие заметили правоохрантели и помогли 44 украинцу выбраться из автомобиля.

Заметив то, что мужчина был нетрезв, его решили проверить с помощью алкотестера. Сначала полицейские подумали, что их драгер сломался, потому что на экране высветилось аж 5 промилле алкоголя — почти смертельная доза для человека. Однако показатель не изменился, когда тест делали повторно. Водитель осознал, что ему за пьяную езду придется отвечать по закону и положил между креслами автомобиля копов несколько сотен злотых в качестве взятки.

В результате украинца арестовали. Из-за сильного алкогольного опьянения его не могли допросить более 12 часов. Один из полицейских отметил, что такого еще не видел за все 19 лет службы в органах.

Теперь виновнику ДТП грозит тюремный срок за управление транспортом в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских

Как реагирует организм на разные дозы алкоголя в крови

2 промилле. При этой дозе человек становится возбужденным и эмоциональным. Нарушаются рефлексы, координация движений, связная речь.

2-3 промилле. Люди теряют сознание, случаются провалы в памяти, нарушается адекватное восприятие действительности.

4-5 промилле. Полная потеря контроля за поведением, потеря сознания и возможность смерти. Человек теряет чувство равновесия, нарушается ритм дыхания и сердцебиения.

Более 5 промилле. Высокий риск общего отравления организма и смерти.

Фокус уже писал, что с такой же дозой алкоголя в крови, 5 промилле, полицейские задержали 26-летнего водителя в Белогородке Киевской области. Пьяный мужчина устроил резкие маневры на дороге, а когда его остановили, он был даже неспособен говорить с правоохранителями. Полицейские отметили, что показатель на драгере в 25 раз превысил допустимую норму алкоголя в крови.