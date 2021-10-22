Подумали, що алкотестер зламався: українець шокував польських копів дозою спиртного в крові

Виявлена доза алкоголю в крові водія у 25 разів перевищувала допустиму норму.

У Польщі нетверезий українець влаштував ДТП на автомобілі Opel, а потрапивши на очі правоохоронцям, чоловік шокував їх дозою алкоголю в крові. Інформація з'явилася на ресурсі se.pl.

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Аварія сталася ввечері в місті Тарчин, що в Мазовецькому воєводстві. Дуже п'яний українець сів за кермо, але не впорався з керуванням і протаранив паркан приватної території. Винуватець ДТП хотів здати назад і виїхати, проте його спроби закінчилися нічим. Подію помітили правоохрантелі та допомогли 44 українцеві вибратися з автомобіля.

Помітивши те, що чоловік був нетверезий, його вирішили перевірити за допомогою алкотестера. Спочатку поліцейські подумали, що їх драгер зламався, тому що на екрані висвітилося аж 5 проміле алкоголю — майже смертельна доза для людини. Однак показник не змінився, коли тест робили повторно. Водій усвідомив, що йому за п'яну їзду доведеться відповідати за законом і поклав між кріслами автомобіля копів кілька сотень злотих як хабар.

В результаті українця заарештували. Через сильне алкогольне сп'яніння його не могли допитати більше 12 годин. Один із поліцейських зазначив, що такого ще не бачив за всі 19 років служби в органах.

Тепер винуватцю ДТП загрожує тюремний термін за керування транспортом у нетверезому стані та спробу підкупу поліцейських

Як реагує організм на різні дози алкоголю в крові

2 проміле. При цій дозі людина стає збудженою й емоційною. Порушуються рефлекси, координація рухів, зв'язне мовлення.

2-3 проміле. Люди втрачають свідомість, трапляються провали в пам'яті, порушується адекватне сприйняття дійсності.

4-5 проміле. Повна втрата контролю за поведінкою, втрата свідомості та можливість смерті. Людина втрачає почуття рівноваги, порушується ритм дихання та серцебиття.

Більше 5 проміле. Високий ризик загального отруєння організму та смерті.

Фокус уже писав, що з такою ж дозою алкоголю в крові, 5 проміле, поліцейські затримали 26-річного водія в Білогородці Київської області. П'яний чоловік влаштував різкі маневри на дорозі, а коли його зупинили, він був навіть нездатний говорити з правоохоронцями. Поліцейські відзначили, що показник на драгері у 25 разів перевищив допустиму норму алкоголю в крові.