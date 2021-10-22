Женщина в Марокко родила девять детей: семейству впервые разрешили сфотографироваться вместе

Многодетной семьи помогает правительство Мали, а его представитель Джаминат Сангаре недавно навестил малышей.

В сети появились фотографии огромной семьи из Мали, которая прославилась на весь мир рождением в июле девятерых детей, что стало рекордом. Мать младенцев Халима Сиссе уже настроена выписаться из марокканской больницы и уехать домой, сообщает Daily Mail.

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Хотя дети Сиссе родились преждевременно, на сегодняшний день они окрепли и чувствуют себя хорошо.

"Все они очень хорошо ладят и за ними приятно ухаживать. Они становятся сильнее с каждым днем и вполне возможно, что скоро им разрешат отказаться от медицинской поддержки, чтобы мы могли забрать их домой", — сообщила 26-летняя мать.

Всего женщина родила четырех мальчиков и пятерых девочек. Мальчиков назвали Мохаммед, Бах, Эль-Хаджи и Умар, а девочек — Хава, Адама, Фатума, Оуму и Кадидия.

Девять малышей были зачаты естественным путем, но родились недоношенными, из-за чего их вес составлял от 500 г до 1 кг. Их поместили в специальные инкубаторы отделения интенсивной терапии клиники, где за ними круглосуточно присматривала команда врачей и медсестер на протяжении нескольких месяцев. С инкубаторов детей сняли в августе, вся семья жила в квартире недалеко от больницы, чтобы врачи могли помогать потомству. Теперь все младенцы набрали вес и продолжают развиваться.

[ + – ] Девочки и мальчики рекордного потомства

Отцу малышей, 35-летнему моряку Кадеру Арби и Халиме Сиссе разрешили сделать фотосессию с детьми только сейчас, так как раньше они были слабы и находились в инкубаторах.

На фотографиях изображены мальчики — Умар, Эль-хаджи, Бах и Мохаммед — в зеленых комбинезонах с надписью "Брат". Девочки Адама, Оумо, Хава, Кадидия и Фатума одеты в розовые и голубые одежки.

[ + – ] Четверо "парне" в зеленом

[ + – ] Девочек одели в розовые комбинезоны

Все малыши являются гражданами Мали, и на прошлой неделе их посетил Джаминату Сангаре, министр здравоохранения страны. Чиновник поручил безопасно доставить семейство домой. Известно, что счет за услуги медперсонала и за содержание детей с мамой приблизился к одному миллиону фунтов стерлингов, но большую часть денег выделило правительство Мали.

Халима Сиссе родила девятерых младенцев в июле, чем побила предыдущий рекорд 2009 года Нади Сулеман. Ее предшественница родила одним ребенком меньше.

Сиссе чуть не умерла от потери крови во время родов. Врачи подсчитали, что ее живот весил почти 30 кг за счет младенцев и околоплодных вод.

Пара поженилась в 2017 году, у них есть еще одна дочь Суда, ей 2,5 лет. Все это время за старшей присматривали родственники.