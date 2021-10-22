Жінка в Марокко народила дев'ять дітей: сімейству вперше дозволили сфотографуватися разом

Багатодітній сім'ї допомагає уряд Малі, а його представник Джамінат Сангаре недавно відвідав малюків.

У мережі з'явилися фотографії величезної родини з Малі, яка прославилася на весь світ народженням у липні дев'ятьох дітей, що стало рекордом. Мати немовлят Халіма Сіссе вже налаштована виписатися з марокканської лікарні і виїхати додому, повідомляє Daily Mail.

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Хоча діти Сіссе народилися передчасно, на сьогоднішні вони зміцніли і почувають себе добре.

"Всі вони дуже добре ладнають і за ними приємно доглядати. Вони стають сильнішими з кожним днем і цілком можливо, що скоро їм дозволять відмовитися від медичної підтримки, щоб ми могли забрати їх додому", — повідомила 26-річна мати.

Всього жінка народила чотирьох хлопчиків і п'ятьох дівчаток. Хлопчиків назвали Мохаммед, Бах, Ель-Хаджі і Умар, а дівчаток — Хава, Адама, Фатума, Оуму і Кадідія.

Дев'ять малюків були зачаті природним шляхом, але народилися недоношеними, через що їх вага становила від 500 г до 1 кг. Їх помістили в спеціальні інкубатори відділення інтенсивної терапії клініки, де за ними цілодобово доглядала команда лікарів і медсестер протягом декількох місяців. З інкубаторів дітей зняли в серпні, вся сім'я жила в квартирі недалеко від лікарні, щоб лікарі могли допомагати потомству. Тепер всі немовлята набрали вагу і продовжують розвиватися.

[ + – ] Дівчатка і хлопчики рекордного потомства

Батькові малюків, 35-річному моряку Кадеру Арбі та Халімі Сіссе дозволили зробити фотосесію з дітьми тільки зараз, оскільки раніше вони були слабкі і перебували в інкубаторах.

На фотографіях зображені хлопчики — Умар, Ель-хаджі, Бах і Мохаммед — в зелених комбінезонах з написом "Брат". Дівчатка Адама, Оумо, Хава, Кадідія і Фатума одягнені в рожевий і блакитний одяг.

[ + – ] Четверо "хлопців" у зеленому

[ + – ] Дівчаток одягли в рожеві комбінезони

Всі малюки є громадянами Малі, і минулого тижня їх відвідав Джамінату Сангаре, міністр охорони здоров'я країни. Чиновник доручив безпечно доставити сімейство додому. Відомо, що рахунок за послуги медперсоналу і за утримання дітей з мамою наблизився до одного мільйону фунтів стерлінгів, але більшу частину грошей виділив уряд Малі.

Халіма Сіссе народила дев'ятьох дітей в липні, чим побила попередній рекорд 2009 року Наді Сулеман. Її попередниця народила однією дитиною менше.

Сіссе мало не померла від втрати крові під час пологів. Лікарі підрахували, що її живіт важив майже 30 кг за рахунок немовлят і навколоплідних вод.

Пара одружилася у 2017 році, у них є ще одна дочка Суду, їй 2,5 років. Весь цей час за старшою доглядали родичі.