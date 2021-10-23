В Китае сократили давление на школьников, но родителей хотят наказывать за поведение их детей

В новом законе предлагается сократить объем домашних заданий для детей и количество внеклассных занятий.

В Китае был принят закон образовании, который должен сократить так называемое "двойное давление" на школьников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайское информационного агентство Синьхуа.

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Закон предусматривает сокращение домашних заданий, а также внеклассных занятий по основными предметам. Полный текст нового закона еще не был опубликовано, но уже известно, он возлагает ответственность на местные власти за снижение давления на детей. Также документ рекомендует родителям выделять больше времени на отдых детям и физические упражнения.

Отмечается, что чрезмерного использования Интернета детьми стоит избегать. Еще в начале 2021 года китайское правительство решило бороться с пристрастием молодежи к онлайн-играм. Министерство образования Китая даже определило игровые часы для несовершеннолетних, разрешив проводить за онлайн-играми один час и только в пятницу, субботу и воскресенье.

Сокращение домашних заданий и дополнительных занятий в выходные и праздничные дни призвано сократить академическую нагрузку на детей, подчеркивают в китайском правительстве.

В это же время, недавно парламент Китая заявил, что собирается рассмотреть закон, который предусматривает наказание для родителей маленьких детей, чье поведение сочтут "очень плохим" или преступным.

В рамках закона о "поощрении семейного воспитания" опекунам детей могут вынести выговор и предпишут пройти программу семейного воспитания, если прокуроры решат, что поведение ребенка было плохим.

"У подростков есть множество причин для плохого поведения, и основной причиной этого является отсутствия или несоответствующее семейное воспитание", – заявили пресс-секретарь Комиссии по законодательным вопросам Занг Тевей.

Кроме этого, в стране призывают юношей быть менее "женственными" и более "мужественными". В документе, который называется "Предложение по предотвращению феминизации подростков мужского пола", Министерство образования призывает школы поощрять такие виды спорта в учебных заведениях, как футбол.