У Китаї скоротили тиск на школярів, але батьків хочуть карати за поведінку їхніх дітей

У новому законі пропонується скоротити обсяг домашніх завдань для дітей і кількість позакласних занять.

У Китаї був прийнятий закон про освіту, який повинен скоротити так званий "подвійний тиск" на школярів. Про це повідомляє CNN з посиланням на китайське інформаційного агентство Синьхуа.

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Закон передбачає скорочення домашніх завдань, а також позакласних занять по основними предметам. Повний текст нового закону ще не був опублікований, але вже відомо, що він покладає відповідальність на місцеву владу за зниження тиску на дітей. Також документ рекомендує батькам виділяти більше часу на відпочинок дітям і фізичні вправи.

Відзначається, що надмірне використання Інтернету дітьми варто уникати. Ще на початку 2021 року китайський уряд вирішив боротися з пристрастю молоді до онлайн-ігор. Міністерство освіти Китаю навіть визначило ігрові години для неповнолітніх, дозволивши проводити за онлайн-іграми одну годину і тільки в п'ятницю, суботу та неділю.

Скорочення домашніх завдань і додаткових занять у вихідні та святкові дні покликане скоротити академічне навантаження на дітей, підкреслюють в китайському уряді.

В цей же час, нещодавно парламент Китаю заявив, що збирається розглянути закон, який передбачає покарання для батьків маленьких дітей, чия поведінка буде "дуже поганою" або злочинною.

В рамках закону про "заохочення сімейного виховання" опікунам дітей можуть винести догану і накажуть пройти програму сімейного виховання, якщо прокурори вирішать, що поведінка дитини була поганою..

"У підлітків є безліч причин для поганої поведінки, і основною причиною цього є відсутність або неналежне сімейне виховання", — заявили прес-секретар Комісії із законодавчих питань Занг Тевей.

Крім цього, в країні закликають юнаків бути менш "жіночними" і більш "мужніми". У документі, який називається "Пропозиція щодо запобігання фемінізації підлітків чоловічої статі", Міністерство освіти закликає школи заохочувати такі види спорту в навчальних закладах, як футбол.