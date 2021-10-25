В Индии парень продал свою жену спустя месяц после свадьбы, чтобы купить новый смартфон

Преступник соврал родителям девушки, что она его бросила,

В индийском штате Одиша полиция задержала 17-летнего парня по подозрению в продаже своей 26-летней жены спустя месяц после свадьбы. По версии следствия, вырученные деньги обвиняемый потратил на ужин и новый смартфон. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

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По данным правоохранителей, в августе этого года пара отправилась в штат Раджастхан, чтобы поработать на кирпичном заводе. Там парень продал свою супругу 55-летнему мужчине за 180 тысяч рупий (около 2,4 тысяч долларов или 63,3 тысячи гривен). Подросток потратил вырученные деньги на ужин и купил себе смартфон.

Когда он вернулся в свою деревню, семья его супруги спросила о местонахождении девушки, однако парень соврал, что она его бросила. Семья девушки не поверила в историю парня и обратилась в полицию.

"Мы допросили его и узнали, что он продал свою жену. Тем не менее, местные жители там не позволяли нашей команде забрать ее обратно, настаивая на том, что женщину купили за 180 тысяч рупий. Мы смогли вернуть ее домой с большим трудом", — рассказали журналистам в полиции.

Спустя некоторое время дело 17-летнего подозреваемого заслушал суд, а в пятницу, 22 октября, он был отправлен в исправительную колонию.

Напомним, недавно правоохранители Китая задержали гражданина, который продал своего сына, а деньги потратил на отдых с любовницей.

Также Фокус писал о том, как жительница Запорожья продала своего сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен.