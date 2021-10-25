В Індії хлопець продав свою дружину через місяць після весілля, щоб купити новий смартфон

Злочинець збрехав батькам дівчини, що вона його кинула,

В індійському штаті Одіші поліція затримала 17-річного хлопця за підозрою в продажу своєї 26-річної дружини через місяць після весілля. За версією слідства, виручені гроші обвинувачений витратив на вечерю та новий смартфон. Про це повідомляє видання Hindustan Times.

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За даними правоохоронців, у серпні цього року пара вирушила в штат Раджастхан, щоб попрацювати на цегельному заводі. Там хлопець продав свою дружину 55-річному чоловікові за 180 тисяч рупій (близько 2,4 тисячі доларів або 63,3 тисячі гривень). Підліток витратив виручені гроші на вечерю та купив собі смартфон.

Коли він повернувся у своє село, сім'я його дружини запитала про місцезнаходження дівчини, проте хлопець збрехав, що вона його кинула. Сім'я дівчини не повірила в історію хлопця та звернулася в поліцію.

"Ми допитали його та дізналися, що він продав свою дружину. Проте місцеві жителі там не дозволяли нашій команді забрати її назад, наполягаючи на тому, що жінку купили за 180 тисяч рупій. Ми змогли повернути її додому з великими труднощами", — розповіли журналістам у поліції.

Через деякий час справу 17-річного підозрюваного заслухав суд, а в п'ятницю, 22 жовтня, він був відправлений у виправну колонію.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Китаю затримали громадянина, який продав свого сина, а гроші витратив на відпочинок із коханкою.

Також Фокус писав про те, як мешканка Запоріжжя продала свого сина в трудове рабство за 50 тисяч гривень.