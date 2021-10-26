Высвечивался неизвестный номер: в США потерявшийся турист сутки не отвечал на звонки спасателей

Спасатели отправляли текстовые и голосовые сообщения, но все это игнорировалось.

В американском штате Колорадо турист в течение суток не мог найти дорогу обратно на самой высокой горе из-за того, что игнорировал звонки службы спасения, по его словам, на телефоне высвечивался неизвестный номер. Об этом сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поисково-спасательная службы округа Лейк сообщила, что о потерявшемся туристе стало известно вечером 18 октября после того, как он не вернулся в свое месторасположение. Спасатели пытались с ним связаться — звонили, отправляли текстовые и голосовые сообщения, но все это игнорировалось.

Пять человек начали прочесывать места поиска в районе горы Элберт на высоте почти 4,5 км, где мог находиться заблудившийся турист, но к трем ночи вернулись, никого не найдя.

Утром на следующий день уже вторая поисковая команда начала просматривать районы, в которых туристы "обычно сбиваются с пути", и они встретили потерявшегося мужчину, который вернулся к месту, где находился его автомобиль.

По его словам, он потерял дорогу, когда наступили сумерки и шел другими тропами, пытаясь выйти к их началу. К утру, спустя почти сутки после того, как этот человек оправился в путь, он наконец-то нашел то место, где была припаркована его машина. Людям из поисковых бригад он сказал, что "понятия не имел", что его ищут, а на звонки не отвечал, потому что высвечивался неизвестный номер.

В сообщении об этом инциденте поисково-спасательная служба призвала местных жителей отвечать на звонки в экстренных ситуациях.

Ранее Фокус писал о двоих австралийцах, которые выжили после нескольких дней без воды под палящим солнцем. Автомобиль жителей аборигенной общины застрял в трясине, и в течение нескольких дней они безуспешно пытались найти на дорогу из отдаленной Северной территории.