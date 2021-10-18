Двое австралийцев выжили после 3-4 дней блужданий без воды под палящим солнцем

Машина жителей аборигенной общины увязла в трясине, и они несколько дней безуспешно пытались найти дорогу домой из отдаленной Северной территории.

Полиция Австралии назвала чудом то, что удалось найти 14-летнего Махеша Патрика и 21-летнего Шона Эмитжу рядом с городом Алис-Спрингс. Они были истощены и обезвожены, но в целом здоровы. Об этом сообщает BBC.

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В прошлый понедельник проехав на своем автомобиле в течение четырех часов по отдаленной местности, эти двое застряли в трясине. Они не смогли вытянуть машину и остались в ней переночевать, а утром пошли искать воду.

Пройдя 5 км, они поняли, что идут не в том направлении. Пресс-служба полиции рассказала, что эти люди пытались выйти к шоссе — единственной местной дороге, которая ведет с севера региона на юг.

Их объявили пропавшим без вести после того, как они не вернулись вечером домой в Хермансбург, район, компактного проживания австралийских аборигенов.

Затем неудачливые путешественники остановились на ночь у холма, где им удалось найти воду. По подсчетам полицейских, эти люди в течение 3-4 дней оставались без воды.

Затем они почему-то разошлись и стали искать дорогу домой уже по одиночке. Один из них прошел 35 км и, заметив забор, продолжал идти вдоль него. Обнаружили его в пятницу.

"К счастью, этого человека заметили люди из местной общины и провели к дому", — объясняют полицейские. В дальнейшем он же помогал установить местонахождение другого путника с вертолета. Нашли его только в субботу ночью.

Сотрудники полиции говорят, что этим людям очень повезло, поскольку в Северной территории климат очень тяжелый.

В подобных случаях рекомендуется не отходить от машины, поскольку она дает определенное убежище и защиту, к тому же машину проще заметить с вертолета. Туристам в этом отдаленном регионе советуют запасаться едой и водой из расчета четыре литра на человека в день.

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