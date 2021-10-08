Двух человек спасли в Соломоновом море после 29 дней плаванья

Все это время, утверждают журналисты, мужчины питались апельсинами и кокосами, а также собирали дождевую воду.

Двух жителей Соломоновых островов спасли у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Они оказались в 400 км от того места, где началось их путешествие. Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

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Ливае Нанджикана (Livae Nanjikana) и Джуниор Колони (Junior Qoloni) отправились в плаванье на небольшой моторной лодке с острова Моно, что в Западной провинции Соломоновых островов.

Они планировали проплыть 200 км до города Норо, который находится на острове Новая Джорджия. Ранее они уже проделывали такое путешествие. Однако Соломоново море непредсказуемо даже для опытных путешественников. Из-за сильного ливня и ветра было невозможно рассмотреть береговую линию, по которой эти двое ориентировались. Более того, их GPS-устройство сломалось, поэтому пришлось отключить двигатель лодки, и экономить топливо. Они ели апельсины, которые взяли в дорогу, плававшие в море кокосы и пили дождевую воды. Так они дрейфовали 29 дней и проплыли в общей сложности около 400 км, пока не заметили рыбака у побережья Папуа — Новой Гвинеи.

"Мы не знали, где мы находимся, но никак не ожидали оказаться в другой стране", — объясняет Нанджикана.

Эти люди настолько обессилели, что их пришлось нести на носилках от лодки к ближайшему дому в гвинейском городе Помио.

По словам одного из путешественников, если пытаться вынести что-то положительное из этой истории, можно сказать, что это был вынужденный отдых от хаоса, связанного с глобальной пандемией. "Я не знал, что происходит в мире, не слышал ни о ковиде и ни о чем вообще, — вспоминает он. — Сейчас хочу вернуться домой, думаю, что хорошо отдохнул от всего".

К северу от острова Моно, откуда отплыли эти путешественники, расположен гвинейский остров Бугенвиль, в районе которого в июле этого года пропала лодка, в которой находился местный министр здравоохранения, его жена, сын и четыре других человека. Найти удалось только одного из них, местного учителя. Это не единственный подобный случай, и местное правительство планирует запретить путешествия на лодках во время непогоды.

Ранее Фокус сообщал, что В Греции спасли пятилетнюю девочку, которую в открытое море унесло на надувном единороге, когда она играла на побережье курортного города Антирио в Греции.