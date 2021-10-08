Двох людей врятували в Соломоновому морі після 29 днів плавання

Весь цей час, стверджують журналісти, чоловіки харчувалися апельсинами та кокосами, а також збирали дощову воду.

Двох жителів Соломонових островів врятували біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї. Вони опинилися в 400 км від того місця, де почалася їхня подорож. Про це повідомляє Solomon Islands Broadcasting Corporation.

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Ліван Нанджікана (Livae Nanjikana) і Джуніор Колоні (Junior Qoloni) вирушили в плавання на невеликому моторному човні з острова Моно, що в Західній провінції Соломонових островів.

Вони планували проплисти 200 км до міста Норо, який знаходиться на острові Нова Джорджія. Раніше вони вже робили таку подорож. Однак Соломонове море непередбачуване навіть для досвідчених мандрівників. Через сильну зливу та вітер було неможливо розглянути берегову лінію, за якою ці двоє орієнтувалися. Більш того, їхній GPS-пристрій зламався, тому довелося відключити двигун човна, й економити паливо. Вони їли апельсини, які взяли в дорогу, кокоси, що плавали в морі, та пили дощову води. Так вони дрейфували 29 днів і пропливли загалом приблизно 400 км, поки не помітили рибалок біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї.

"Ми не знали, де ми знаходимося, але ніяк не очікували опинитися в іншій країні", — пояснює Нанджікана.

Ці люди настільки знесилені, що їх довелося нести на носилках від човна до найближчого будинку в Гвінейському місті Поміо.

За словами одного з мандрівників, якщо намагатися винести щось позитивне з цієї історії, можна сказати, що це був вимушений відпочинок від хаосу, пов'язаного з глобальною пандемією. "Я не знав, що відбувається в світі, не чув ні про ковіду та ні про що взагалі, — згадує він. — Зараз хочу повернутися додому, думаю, що добре відпочив від усього".

На північ від острова Моно, звідки відпливли ці мандрівники, розташований гвінейський острів Бугенвіль, поблизу якого в липні цього року зник човен, в якому перебував місцевий міністр охорони здоров'я, його дружина, син і чотири інші людини. Знайти вдалося тільки одного з них, місцевого вчителя. Це не єдиний подібний випадок, і місцевий уряд планує заборонити подорожі на човнах під час негоди.

Раніше Фокус повідомляв, що в Греції врятували п'ятирічну дівчинку, яку у відкрите море віднесло на надувному єдинорозі, коли вона грала на узбережжі курортного міста Антіріо в Греції.