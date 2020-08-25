В Греции спасли девочку, которая уплыла в открытое море на гигантском единороге

Малышка дрейфовала на надувном круге в Коринфском заливе, когда ее заметили с парома.

Пятилетнюю девочку на надувном единороге унесло в открытое море, когда она играла на побережье курортного города Антирио в Греции. Об этом пишет The Greek City Times.

Родители не сразу заметили, что их дочь уплыла в открытое море, а когда обнаружили пропажу, обратились к береговой охране.

Те выслали катера в погоню. Но девочка успела додрейфовать до середины Коринфского залива, когда ее заметили с парома и подняли тревогу.

Работники опустили подножку и подтянули надувного единорога поближе. На видео, которое сняли пассажиры, видно, что на девочке были только надувные нарукавники и плавки, а еще она сохраняла поразительное спокойствие, как для ребенка, который вполне мог погибнуть в открытом море.

Девочку передали родителям. С ней все в порядке, она призналась, что даже не успела испугаться. Это не первый раз, когда паромщики спасают уплывших далеко от пляжа отдыхающих. Только на прошлой неделе они вытащили из воды пожилого туриста, который заснул на надувном матрасе.

А в прошлом году у побережья Крита спасли 55-летнюю туристку, которая уплыла в открытое море на надувном шезлонге и провела там около суток.