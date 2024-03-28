Осколок был в шее: в Херсоне женщина шарфом и полотенцем спасла раненую девочку (фото)

Парень, который прикрыл собой девушку, получил несовместимые с жизнью травмы. 14-летняя жительница Херсона в результате обстрела ВС РФ получила тяжелое осколочное ранение и множественные травмы ног.

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В Херсоне местная жительница, врач УЗИ Херсонской детской областной больницы Юлия Галинская на днях получила президентскую награду "За оборону Украины". Женщина во время обстрела спасла жизнь 14-летнему ребенку. Об этом случае она рассказала "Фактам".

14 февраля 2024 года Юлия Галинская запомнит на всю жизнь. В тот день она стала свидетелем очередного обстрела оккупантами жилых кварталов, во время которого была тяжело ранена девочка-подросток. Не колеблясь ни секунды, женщина бросилась на спасение ребенка и спасла его жизнь.

Врач рассказывает, что в тот день находилась дома. Ее муж, тоже медик — врач-педиатр, находился на дежурстве. Они в свое время договорились, что уедут из Херсона, если просто не смогут выполнять свою работу, или же всю их больницу с персоналом куда-то эвакуируют.

"В тот день я приехала из больницы и припарковала автомобиль недалеко от своего дома. Прошла возле детской площадки, а там стояли девушка с парнем, о чем-то говорили, улыбались друг другу. Как-никак, День Святого Валентина был. Еще зашла в аптеку. Уже направлялась к машине. И тут рядом попала российская ракета! Что запомнила, совсем не было слышно никакого свиста и звуков. Я только видела "прилет". Как разбилось стекло и летели осколки", — рассказала она.

Юлия Галинская говорит, что после взрыва увидела, как парень прикрыл собой девочку и лежал на асфальте. Они оба были в крови

"Я скорее примчалась к ним. Давай спасать парня, но травмы у него были крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью. К сожалению, он умер. Девочка Алина находилась в сознании. Осколок от российского снаряда попал ей в шею, также у ребенка были множественные травмы ног. Поскольку моя аптечка осталась в машине, которую сильно побило обломками, я просто не могла ее достать", — вспоминает женщина.

В тот момент она начала оказывать помощь раненому ребенку тем, что было под руками.

"Хорошо, что на мне был шарф. Сняла его и перевязала ей ноги. Сбежались люди, они принесли полотенце, и удалось остановить массивное кровотечение на шее. И все это делала в тот момент, когда неподалеку от нас снова дважды "прилетело". Занесла девочку в безопасное место и ждала, пока прибудет скорая помощь", — рассказывает врач.

Юлия Галинская

Раненого ребенка тогда доставили в больницу, где сразу повезли в операционную. Ее оперировали 4 часа, дальше она находилась в реанимации. Ее спасительница периодически навещает Алину, которая все еще проходит курс лечения.

Сама же девушка тяжело переживает потерю близкого друга, которому было всего 20 лет.

"Вероятно, так должно было сложиться, что мы оказались в том месте в то время. Кстати, за неделю до трагедии девочка выписалась из нашей больницы и должна была ехать в санаторий. Ей давали направление. Но в конце концов она туда не поехала. А вернулась обратно в больницу", — говорит Юлия.

Напомним, что боец СБУ с Кировоградщины спас подростка, нога которого застряла в культиваторе. Он наложил турникет, и тем самым сохранил парню жизнь.

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