Уламок був у шиї: у Херсоні жінка шарфом і рушником врятувала поранену дівчинку (фото)

Хлопець, який прикрив собою дівчину, дістав несумісні із життям травми. 14-річна мешканка Херсону внаслідок обстрілу ЗС РФ отримала важке уламкове поранення і множинні травми ніг.

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У Херсоні місцева жителька, лікарка УЗД Херсонської дитячої обласної лікарні Юлія Галінська днями отримала президентську відзнаку "За оборону України". Жінка під час обстрілу врятувала життя 14-річній дитині. Про цей випадок вона розповіла "Фактам".

14 лютого 2024 року Юлія Галінська запам'ятає на все життя. Того дня вона стала свідком чергового обстрілу окупантами житлових кварталів, під час якого була тяжко поранена дівчинка-підліток. Не вагаючись жодної секунди, жінка кинулася на порятунок дитини і врятувала її життя.

Лікарка розповідає, що того дня перебувала вдома. Її чоловік, теж медик — лікар-педіатр, перебував на чергуванні. Вони свого часу домовилися, що виїдуть з Херсона, якщо просто не матимуть змоги виконувати свою роботу, або ж всю їхню лікарню з персоналом кудись евакуюють.

"Того дня я приїхала з лікарні й припаркувала автомобіль неподалік свого будинку. Пройшла біля дитячого майданчика, а там стояли дівчина із хлопцем, про щось говорили, усміхались один одному. Як-не-як, День Святого Валентина був. Ще зайшла до аптеки. Вже прямувала до машини. І тут поруч влучила російська ракета! Що запам’ятала, зовсім не було чутно ніякого свисту та звуків. Я лише бачила "приліт". Як розбилося скло й летіли уламки", — розповіла вона.

Юлія Галінська говорить, що після вибуху побачила, як хлопець прикрив собою дівчинку й лежав на асфальті. Вони обоє були в крові

"Я мерщій примчала до них. Давай рятувати хлопця, але травми в нього були вкрай важкими, несумісні з життям. На жаль, він помер. Дівчинка Аліна перебувала у свідомості. Уламок від російського снаряда влучив їй у шию, також в дитини були множинні травми ніг. Оскільки моя аптечка залишилась у машині, яку сильно побило уламками, я просто не могла її дістати", — згадує жінка.

У той момент вона почала надавати допомогу пораненій дитині тим, що було під руками.

"Добре, що на мені був шарф. Зняла його й перев’язала їй ноги. Позбігалися люди, вони принесли рушник, і вдалося спинити масивну кровотечу на шиї. І все це робила в той момент, коли неподалік від нас знову двічі "прилетіло". Занесла дівчинку у безпечне місце й чекала, поки прибуде швидка допомога", — розповідає лікарка.

Юлія Галінська

Поранену дитину тоді доправили до лікарні, де одразу повезли до операційної. Її оперували 4 години, далі вона перебувала у реанімації. Її рятівниця періодично навідує Аліну, яка все ще проходить курс лікування.

Сама ж дівчина важко переживає втрату близького друга, якому було лише 20 років.

"Певно, так мало скластись, що ми опинилися в тому місці у той час. До речі, за тиждень до трагедії дівчинка виписалася з нашої лікарні та мала їхати в санаторій. Їй давали направлення. Але зрештою вона туди не поїхала. А повернулася назад у лікарню", — говорить Юлія.

Нагадаємо, що боєць СБУ з Кіровоградщини врятував підлітка, нога якого застрягла в культиватор. Він наклав турнікет, і тим самим зберіг хлопцеві життя.

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