Битва за море: в ГУР рассказали, как российская коза спасла украинских бойцов (видео)

Бойцы возвращались со спецоперации, а животное их заметило и увязалось за ними. Далее они все вместе попали на заминированную территорию.

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Во время одного из рейдов в рамках спецоперации по деоккупации Крыма украинских защитников спасла коза. Об этом рассказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в документальном фильме "Битва за море".

По его словам, это произошло когда группа бойцов Главного управления разведки возвращалась с одной из спецопераций на территории противника. Животное их заметило, подбежало и просто начало идти рядом.

"Во время одного из рейдов на территории противника за группой наших бойцов увязалась коза. Русская, но коза. В какой-то момент она вырвалась вперед и наступила на мину. Козы не стало, грустно, но она спасла всю группу", — рассказал Буданов.

Он добавил, что слухи, которые распространяет российская пропаганда об украинских биолабораториях таки имеют место быть.

Освобождение острова Змеиный

Освобождение Змеиного от ВС РФ в 2022 году происходило в три этапа. Во время операции морской десант Сил обороны Украины впервые проводил высадку на оккупированной территории.

"Это была операция ГУР, которая была поддержана другими видами ВС Украины для того, чтобы не допустить полного господства Российской Федерации в Черном море. Освобождение острова проходило в три этапа. С первого раза не получилось. Это нормально. Не смогли полностью зачистить остров. Начали их выбивать ракетно-артиллерийскими ударами после того, как была высадка. И в конце концов заставили их после огромных потерь оттуда бежать. И сразу же зашли другие группы", — рассказал в фильме "Битва за море" начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Он добавил, что когда россияне поняли, что уже не способны ни восстановиться, ни существенно нарастить силы на Змеином, то это, наверное, был переломный момент в освобождении острова.

"Что, возможно, не учли, это уже потом исправили. Что российская сторона будет располагать средства ПВО на катерах, потому что они не могли их завезти на остров Змеиный", — сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий

Скибицкий отметил, что это был "первый опыт высадки морского десанта на оккупированной территории.

Напомним, что Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют "дерзкие" операции. В ГУР отметили, что на счету соответствующих подразделений — операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории РФ.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации возле "вышек Бойко" один из бойцов ГУР оказался за бортом лодки, которую обстреляли ВС РФ и пробыл в воде 14 часов, но его все же спасли.