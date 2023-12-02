Освобождали Змеиный и "вышки Бойко": ГУР объявило набор в подразделения активных действий

В Главном управлении разведки отметили, что на счету соответствующих подразделений операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории РФ, высадка в Крыму и освобождение острова Змеиный.

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Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют "самые дерзкие" операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

В ГУР отметили, что на счету соответствующих подразделений операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории Российской Федерации.

В пресс-службе добавили, что украинские разведчики причастны к высадке в Крыму, освобождению острова Змеиный и "вышек Бойко" и "множество других мероприятий, о которых вы точно слышали".

"Они — тот карательный меч, который везде достанет врагов", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.

Какие требования к желающим присоединиться в подразделения ГУР

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;

гражданство Украины;

возраст 18-40 лет;

мотивация уничтожать врага;

хорошая физическая выносливость;

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;

наличие боевого опыта будет преимуществом;

отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;

недопустимость употребления наркотиков;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия службы в подразделении:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

квалифицированная подготовка в учебном центре;

полное материальное обеспечение;

денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;

бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Напоминаем, во время спецоперации возле "вышек Бойко" один из бойцов ГУР оказался за бортом плавсредства, которым добирались до платформ. Мужчина пробыл в воде несколько часов, но его все же спасли.