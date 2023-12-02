Освобождали Змеиный и "вышки Бойко": ГУР объявило набор в подразделения активных действий
В Главном управлении разведки отметили, что на счету соответствующих подразделений операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории РФ, высадка в Крыму и освобождение острова Змеиный.
Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют "самые дерзкие" операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.
В ГУР отметили, что на счету соответствующих подразделений операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории Российской Федерации.
В пресс-службе добавили, что украинские разведчики причастны к высадке в Крыму, освобождению острова Змеиный и "вышек Бойко" и "множество других мероприятий, о которых вы точно слышали".
"Они — тот карательный меч, который везде достанет врагов", — говорится в сообщении.
Для того, чтобы присоединиться к подразделению необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке.
Какие требования к желающим присоединиться в подразделения ГУР
- пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;
- гражданство Украины;
- возраст 18-40 лет;
- мотивация уничтожать врага;
- хорошая физическая выносливость;
- готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
- наличие боевого опыта будет преимуществом;
- отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;
- недопустимость употребления наркотиков;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Условия службы в подразделении:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- квалифицированная подготовка в учебном центре;
- полное материальное обеспечение;
- денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
- бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.
Напоминаем, во время спецоперации возле "вышек Бойко" один из бойцов ГУР оказался за бортом плавсредства, которым добирались до платформ. Мужчина пробыл в воде несколько часов, но его все же спасли.