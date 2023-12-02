Звільняли Зміїний та "вишки Бойка": ГУР оголосило набір у підрозділи активних дій
В Головному управлінні розвідки зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території РФ, висадка в Криму та звільнення острова Зміїний.
Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують "найзухваліші" операції. Про це повідомляє пресслужба ГУР в Telegram.
В ГУР зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території Російської Федерації.
В пресслужбі додали, що українські розвідники причетні до висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та "безліч інших заходів, про які ви точно чули".
"Вони — той каральний меч, який всюди дістане ворогів", — йдеться у повідомленні.
Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.
Які вимоги до охочих приєднатися в підрозділи ГУР
- придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;
- громадянство України;
- вік 18−40 років;
- мотивація нищити ворога;
- хороша фізична витривалість;
- готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
- наявність бойового досвіду буде перевагою;
- відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
- неприпустимість вживання наркотиків;
- відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Умови служби в підрозділі:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
- повне матеріальне забезпечення;
- грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
- санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
- безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.
Нагадуємо, під час спецоперації біля "вишок Бойка" один з бійців ГУР опинився за бортомплавзасобу, яким діставались до платформ. Чоловік пробув у воді кілька годин, але його все ж врятували.