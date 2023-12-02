Звільняли Зміїний та "вишки Бойка": ГУР оголосило набір у підрозділи активних дій

В Головному управлінні розвідки зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території РФ, висадка в Криму та звільнення острова Зміїний.

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Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують "найзухваліші" операції. Про це повідомляє пресслужба ГУР в Telegram.

В ГУР зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території Російської Федерації.

В пресслужбі додали, що українські розвідники причетні до висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та "безліч інших заходів, про які ви точно чули".

"Вони — той каральний меч, який всюди дістане ворогів", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.

Які вимоги до охочих приєднатися в підрозділи ГУР

придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;

громадянство України;

вік 18−40 років;

мотивація нищити ворога;

хороша фізична витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;

наявність бойового досвіду буде перевагою;

відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;

неприпустимість вживання наркотиків;

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови служби в підрозділі:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

кваліфікована підготовка в навчальному центрі;

повне матеріальне забезпечення;

грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;

безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Нагадуємо, під час спецоперації біля "вишок Бойка" один з бійців ГУР опинився за бортомплавзасобу, яким діставались до платформ. Чоловік пробув у воді кілька годин, але його все ж врятували.