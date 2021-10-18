Двоє австралійців вижили після 3-4 днів блукань без води під палючим сонцем

Машина жителів аборигенної громади загрузла в трясовині, і вони кілька днів безуспішно намагалися знайти дорогу додому з віддаленої Північної території.

Поліція Австралії назвала дивом те, що вдалося знайти 14-річного Махеша Патріка і 21-річного Шона Емітжу поруч із містом Аліс-Спрінгс. Вони були виснажені та зневоднені, але загалом здорові. Про це повідомляє BBC.

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Минулого понеділка проїхавши на своєму автомобілі протягом чотирьох годин по віддаленій місцевості, ці двоє застрягли в трясовині. Вони не змогли витягнути машину і залишилися в ній переночувати, а вранці пішли шукати воду.

Пройшовши 5 км, вони зрозуміли, що йдуть не в тому напрямку. Пресслужба поліції розповіла, що ці люди намагалися вийти до шосе — єдиної місцевої дороги, яка веде з півночі регіону на південь.

Їх оголосили зниклими безвісти після того, як вони не повернулися ввечері додому в Хермансбург, район компактного проживання австралійських аборигенів.

Потім невдачливі мандрівники зупинилися на ніч біля пагорба, де їм вдалося знайти воду. За підрахунками поліцейських, ці люди протягом 3-4 днів залишалися без води.

Потім вони чомусь розійшлися і почали шукати дорогу додому вже поодинці. Один із них пройшов 35 км і, помітивши паркан, продовжував йти вздовж нього. Знайшли його в п'ятницю.

"На щастя, цю людину помітили люди з місцевої громади і провели до будинку", — пояснюють поліцейські. Надалі він же допомагав встановити місцезнаходження іншого подорожнього з вертольота. Знайшли його тільки в суботу вночі.

Співробітники поліції кажуть, що цим людям дуже пощастило, оскільки в Північній території клімат дуже важкий.

У подібних випадках рекомендується не відходити від машини, оскільки вона дає певний притулок і захист, до того ж машину простіше помітити з вертольота. Туристам у цьому віддаленому регіоні радять запасатися їжею і водою з розрахунку чотири літри на людину на день.

Раніше Фокус розповідав про двох моряків, яких врятували в Соломоновому морі після 29 днів плавання на моторному човні. Їх віднесло за 400 км від того місця, де вони вийшли в море. Виживали на припасених апельсинах, виловлювали з моря кокоси і збирали дощову воду.