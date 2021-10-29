В Польше украинец остался без глаза — его избили в пабе

Пострадавший украинец работает в Польше на законных основаниях. Юрист работодателя оказывает ему юридическую помощь в сложившейся ситуации.

В ночь с субботы на воскресенье 24 октября уроженец Украины зашел в паб в польском селе Пидзамче (составная часть г.Валбжих), после чего между ним и владельцем разгорелась словесная перепалка, вылившаяся в потасовку. Об этом сообщает Dziennik Wałbrzych.

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Владелец питейного заведения набросился на украинца из-за того, что тот якобы не заплатил за вход. Последний упал, разбив стеклянную дверь, а осколок стекла попал в глаз.

Свидетели происшествия вызвали неотложку, после чего травмированного гражданина Украины отвезли в больницу Валбжиха. На лицо наложили больше десяти швов, однако глаз спасти не удалось, операция не помогла. В дальнейшем ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство.

Журналисты выяснили, что пострадавший украинец живет и работает в Польше на законных основаниях. На следующий день юрист компании-работодателя начал оказывать ему юридическую помощь в сложившейся ситуации.

Ирена Рерих, руководитель Валбжихского отдела по делам иностранцев, подтвердила случившееся.

Сейчас следственная группа полиции города изучает записи камер наблюдения, но очень сдержанно комментирует инцидент, поскольку у сторон конфликта разные версии случившегося.

По словам Марцина Свежи, руководителя пресс-службы полиции Валбжиха, "следственные действия продолжаются, у нас есть записи камер из помещения. О большем мы сможем рассказать, когда выясним, как именно развивались события".

Ранее Фокус сообщал, что в польском городе Стараховице умерла украинка. Полиция отмечает, что "возможно, кто-то этому поспособствовал". Проводится расследование произошедшего в Свентокшиском воеводстве на юго-западе Польши. В местном хостеле 11 октября была обнаружена 51-летняя гражданка Украины без признаков жизни.