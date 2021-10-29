У Польщі українець залишився без ока – його побили в пабі

Постраждалий українець працює в Польщі на законних підставах. Юрист роботодавця надає йому юридичну допомогу в ситуації, що склалася.

У ніч із суботи на неділю 24 жовтня уродженець України зайшов у паб у польському селі Підзамче (складова частина м. Валбжих), після чого між ним і власником розгорілася словесна суперечка, що вилилася в бійку. Про це повідомляє Dziennik Wałbrzych.

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Власник питного закладу накинувся на українця через те, що нібито не заплатив за вхід. Останній упав, розбивши скляні двері, а уламок скла потрапив в око.

Свідки події викликали невідкладну допомогу, після чого травмованого громадянина України відвезли до лікарні Валбжиха. На обличчя наклали понад десять швів, проте око врятувати не вдалося, операція не допомогла. Надалі йому належить ще одне хірургічне втручання.

Журналісти з'ясували, що постраждалий українець живе та працює в Польщі на законних підставах. Наступного дня юрист компанії-роботодавця почав надавати йому юридичну допомогу в ситуації, що склалася.

Ірена Реріх, керівниця Валбжихського відділу у справах іноземців, підтвердила те, що сталося.

Зараз слідча група поліції міста вивчає записи камер спостереження, але дуже стримано коментує інцидент, оскільки сторони конфлікту мають різні версії того, що сталося.

За словами Марцина Свежі, керівника пресслужби поліції Валбжиха, "слідчі дії продовжуються, у нас є записи камер із приміщення. Про більше ми зможемо розповісти, коли з'ясуємо, як саме розвивалися події".

Раніше Фокус повідомляв, що в польському місті Стараховіце померла українка. Поліція зазначає, що "можливо, хтось цьому посприяв". Проводиться розслідування того, що сталося у Свентокшиському воєводстві на південному заході Польщі. У місцевому хостелі 11 жовтня було виявлено 51-річну громадянку України без ознак життя.