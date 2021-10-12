Можливо, смерть була насильницькою. У польському хостелі померла українка

Обставини смерті будуть розслідуватися під контролем прокуратури. "Можливо, хтось цьому посприяв", — зазначили в поліції.

У польському місті Стараховіце, що в Свентокшиському воєводстві на південному заході країни, виявлено тіло 51-річної громадянки України, повідомляє Polsat News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Правоохоронні органи Польщі проводять розслідування. Пресслужба воєводства повідомила, що вранці в понеділок, 11 жовтня співробітники хостелу повідомили про громадянку України без свідомості.

За словами керівника пресслужби Павела Кусяка, швидка прибула до хостелу, проте врятувати життя людини не вдалося. Співробітники поліції кілька годин провели в хостелі і продовжують роботу.

Слідча група допускає ймовірність насильницької смерті. У ході розслідування стане відомо про подробиці події, як зазначив представник поліції. Тіло загиблої відправили на експертизу.

Обставини смерті будуть розслідуватися під контролем прокуратури. "Можливо, хтось цьому посприяв", — зазначив Мацей Слюсарчик з пресслужби управління поліції в Кельці.

"У нас є смертельний випадок, але слідчі заходи все ще тривають, тому я не можу нічого сказати", — повідомила Еліза Джуда, голова районної прокуратури в Стараховіцах.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на Укрзалізницю, що залізничне сполучення з Польщею буде відновлено. Усього в Польщу планують пустити п'ять швидкісних поїздів, а також безпересадочні вагони "Київ-Вроцлав".

Повідомлялося також, що судова реформа штовхає Польщу до виходу з ЄС. У Євросоюзі вважають, що Польща відкинула принцип верховенства права ЄС над національним законодавством.