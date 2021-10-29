Украинца заживо засыпало землей в Польше во время оползня

33-летний гражданин Украины выполнял работы в глубоком котловане, когда произошел оползень.

Утром 27 октября в окрестностях польского Гливице (Силезское воеводство) гражданина Украины засыпало землей, когда он выполнял работы в глубоком котловане. Спасателям удалось достать человека лишь по прошествии нескольких часов, когда он уже был без признаков жизни. Об этом сообщает сайт местной полиции.

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Отмечается, что 33-летний гражданин Украины находился в глубоком котловане в тот момент, когда случился оползень.

На место события прибыли спасатели, в составе группы пожарников из г.Ястшембе-Здруй. Украинца откапывали вручную, т.к. использовать тяжелую технику в подобных ситуациях крайне опасно.

Примерно в полшестого вечера по местному времени спасателям все-таки удалось обнаружить мужчину, однако достать его смогли лишь к 8 часам, когда он уже не подавал признаков жизни.

Пресс-служба полиции Гливице сообщает, что спасательные работы проводились в условиях риска очередного оползня.

Местные правоохранители совместно с сотрудниками прокуратуры и инспекцией труда изучают обстоятельства произошедшего, а равно и формальные аспекты трудоустройства. Известно, что погибший временно жил в г.Забж (в том же Силезском воеводстве).

Ранее Фокус сообщал, что украинец остался без глаза после посещения паба в Польше — его избивали, требуя заплатить за вход. Известно, что пострадавший находился в Польше на законных основаниях, его юрист оказывает юридическую помощь.