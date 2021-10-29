Українця живцем засипало землею в Польщі під час зсуву ґрунту

33-річний громадянин України виконував роботи у глибокому котловані, коли стався зсув.

Вранці 27 жовтня на околицях польського Глівіце (Сілезьке воєводство) громадянина України засипало землею, коли він виконував роботи в глибокому котловані. Рятувальникам вдалося дістати чоловіка лише через кілька годин, коли він уже був без ознак життя. Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

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Зазначається, що 33-річний громадянин України перебував у глибокому котловані в той момент, коли стався зсув.

На місце події прибули рятувальники, у складі групи пожежників з Ястшембе-Здруй. Українця відкопували вручну, оскільки використовувати важку техніку в подібних ситуаціях вкрай небезпечно.

Приблизно о пів на шосту вечора за місцевим часом рятувальникам таки вдалося виявити чоловіка, проте дістати його змогли лише до 8 години, коли він уже не подавав ознак життя.

Пресслужба поліції Глівіце повідомляє, що рятувальні роботи проводились в умовах ризику чергового зсуву ґрунту.

Місцеві правоохоронці спільно зі співробітниками прокуратури та інспекцією праці вивчають обставини події, а також формальні аспекти працевлаштування. Відомо, що загиблий тимчасово жив у Забже (у тому ж Сілезькому воєводстві).

Раніше Фокус повідомляв, що українець залишився без ока після відвідин пабу в Польщі — його били, вимагаючи заплатити за вхід. Відомо, що постраждалий перебував у Польщі на законних підставах, його юрист надає правову допомогу.