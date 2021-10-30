В Казахстане мальчики пришли в школу в юбках в знак протеста после суицида восьмиклассника

Ребенок выбросился с 11-го этажа после беседы с психологом по поводу юбки, которую он надел на школьный бал. К специалисту ученика насильно отвела классная руководительница.

В казахстанском городе Алматы ученики "Назарбаев интеллектуальной школы" (НИШ) пришли на уроки в юбках в знак протеста против руководства учебного заведения. Перед этим учащийся 8-го класса Сергей Ким покончил с собой после того, как классная руководительница раскритиковала ребенка за надетую им юбку и отвела его к психологу. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

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Инцидент произошел в среду, 27 октября. В тот день восьмиклассник в шутку пришел на школьный бал на тему вселенной Гарри Поттера в юбке — это возмутило классную руководительницу. По данным журналистов, женщина насильно отвела ребенка к школьному психологу, после беседы с которым мальчик выбросился с 11-го этажа и скончался.

По факту случившегося полиция начала производство по статье о доведении до самоубийства.

Спустя два дня после инцидента, в пятницу, 29 октября, ученики НИШ во время большой перемены устроили акцию протеста под лозунгом "У одежды нет гендера", в рамках которой дети, как мальчики так и девочки, надели юбки и сфотографировались в них на фоне учебного заведения и внутри него.

Позже в своем Instagram выпускница НИШ Дарига Джанабаева сообщила, что администрация школы оказывает давление на организаторов акции, запрещая им общаться с журналистами без сопровождения сотрудников учебного заведения, а также грозит вызвать на беседу родителей всех участников демонстрации.

[ + – ] Акция протеста против действий администрации школы

В свою очередь представительница пресс-службы школы Жанар Адамбаева заверила, что покончивший с собой мальчик не был в юбке и насильнои к психологу его никто не водил.

"Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры?.. Его не могли повести к психологу. У нас нет такого, чтобы взять ребенка и за руку повести к психологу, я еще раз говорю. Психолог постоянно на связи с детьми", — заявила сотрудник школы изданию Tengir News.

Представители учреждения уточнили, что Сергей Ким совершил самоубийство не на территории НИШ. Помимо этого в школе заверили, что последствий для участников акции протеста не будет.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован всплеск самоубийств среди несовершеннолетних. За первые четыре месяца 2021 года в стране зарегистрировали 90 таких случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123.

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