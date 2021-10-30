У Казахстані хлопчики прийшли до школи у спідницях на знак протесту після суїциду восьмикласника

Дитина викинулася з 11-го поверху після розмови з психологом з приводу спідниці, яку вона одягнула на шкільний бал. До фахівця учня насильно відвела класна керівниця.

У казахстанському місті Алмати учні "Назарбаєв інтелектуальної школи" (НІШ) прийшли на заняття у спідницях на знак протесту проти керівництва навчального закладу. Перед цим учень 8-го класу Сергій Кім наклав на себе руки після того, як класна керівниця розкритикувала дитину за одягненю нею спідницю і відвела її до психолога. Про це повідомляє агентство КазТАГ.

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Інцидент стався у середу, 27 жовтня. Того дня восьмикласник жартома прийшов на шкільний бал на тему всесвіту Гаррі Поттера у спідниці — це обурило класну керівницю. За даними журналістів, жінка насильно відвела дитину до шкільного психолога, після розмови з яким хлопчик викинувся з 11-го поверху та помер.

За цим фактом поліція розпочала провадження за статтею про доведення до самогубства.

Через два дні після інциденту, у п'ятницю, 29 жовтня, учні НІШ під час великої перерви влаштували акцію протесту під гаслом "У одягу немає гендеру", в рамках якої діти, як хлопчики так і дівчатка, одягли спідниці та сфотографувалися в них на тлі навчального закладу та всередині нього.

Пізніше у своєму Instagram випускниця НІШ Даріга Джанабаєва повідомила, що адміністрація школи чинить тиск на організаторів акції, забороняючи їм спілкуватися з журналістами без супроводу співробітників навчального закладу, а також загрожує викликати на розмову батьків усіх учасників демонстрації.

[ + – ] Акція протесту проти дій адміністрації школи

У свою чергу представниця прес-служби школи Жанар Адамбаєва запевнила, що хлопчик, що наклав на себе руки, не був у спідниці і насильно до психолога його ніхто не водив.

"Звідки взагалі взяли цю спідницю? Скрізь цю спідницю мусолять. Взагалі, він не був у спідниці. Що за розмови?.. Його не могли повести до психолога. Ще раз кажу. Психолог постійно на зв'язку з дітьми", — заявила співробітник школи виданню Tengir News.

Представники установи уточнили, що Сергій Кім скоїв самогубство не на території НІШ. Крім цього, у школі запевнили, що наслідків для учасників акції протесту не буде.

Нагадаємо, раніше в Україні був зафіксований сплеск самогубств серед неповнолітніх. За перші чотири місяці 2021 року в країні зареєстрували 90 таких випадків, тоді як за весь минулий рік їх було 123.

Раніше Фокус писав про те, як у Херсонській області наклала на себе руки 9-річна дівчинка.