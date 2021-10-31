Атака в Токио: неизвестный поджег вагон поезда и напал на пассажиров с ножом (видео)

Полиция задержала нападавшего. Ему 24 года, и мотивы своего поступка мужчина пока что никак не объяснил.

От 6 до 15 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в вагоне скоростного поезда Keio Line в Токио и поджога, совершенного им же, сообщает The Japan Times. Это случилось 31 октября около 20:00 по местному времени, когда в стране заканчивалось голосование на всеобщих выборах.

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По информации издания, инцидент произошел в скоростном поезде ограниченного движения, который направлялся в Синдзюку, но сделал аварийную остановку на станции Кокуре в городе Тефу в Токио, чтобы эвакуировать пассажиров после того, как водителю сообщили, что в одном из вагонов – человек с ножом.

По данным Управления пожарной охраны Токио, этот мужчина распылил жидкость внутри пятого вагона поезда и поджег ее. Вспыхнуло большое пламя, сгорела часть сидений. В этот же время нападавший нанес несколько ударов по перепуганным людям, которые бросились наутек. По неподтвержденным данным, нападавший также разбрызгал по вагону соляную кислоту.

На видеозаписи, размещенной в Twitter, видно, как более десятка человек спасаются бегством из горящего вагона. Один из пассажиров кричал, чтоб остановили состав.

[ + – ] Перепуганные пассажиры поезда спасаются бегством

Когда поезд совершил аварийную остановку, люди буквально выпрыгивали из вагона, помогая друг другу выбраться наружу.

[ + – ] Люли выпрыгивали из окон поезда

Правоохранители задержали нападавшего на станции. Ему 24 года, на нем было голубое пальто. Сейчас он находится под стражей, его подозревают в покушении на убийство. Сам молодой человек на момент ареста не озвучивал мотивы своего поступка.

Что касается пострадавших, то официальные лица сообщают пока что только о девяти потерпевших, но в СМИ и соцсетях фигурируют цифры от 6 до 15. По информации полиции, одна из жертв – 60-летний мужчина, получивший удар ножом. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Последний раз подобное происшествие имело место в Токио в 2019 году, когда в пригородном поезде неизвестный устроил массовый расстрел. Тогда погибла два человека, в том числе школьница, и еще 10 человек получили ранения. Этот инцидент потряс страну, поскольку большинство жертв были учениками, которые ехали на занятия.

В 2018 году еще один японец был обвинен в том, что зарезал пассажира насмерть и ранил еще двоих на сверхскоростном поезде.

Напомним, в США на эротической вечеринке по случаю Хэллоуина произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии.