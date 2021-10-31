Атака в Токио: неизвестный поджег вагон поезда и напал на пассажиров с ножом (видео)
Полиция задержала нападавшего. Ему 24 года, и мотивы своего поступка мужчина пока что никак не объяснил.
От 6 до 15 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в вагоне скоростного поезда Keio Line в Токио и поджога, совершенного им же, сообщает The Japan Times. Это случилось 31 октября около 20:00 по местному времени, когда в стране заканчивалось голосование на всеобщих выборах.
По информации издания, инцидент произошел в скоростном поезде ограниченного движения, который направлялся в Синдзюку, но сделал аварийную остановку на станции Кокуре в городе Тефу в Токио, чтобы эвакуировать пассажиров после того, как водителю сообщили, что в одном из вагонов – человек с ножом.
По данным Управления пожарной охраны Токио, этот мужчина распылил жидкость внутри пятого вагона поезда и поджег ее. Вспыхнуло большое пламя, сгорела часть сидений. В этот же время нападавший нанес несколько ударов по перепуганным людям, которые бросились наутек. По неподтвержденным данным, нападавший также разбрызгал по вагону соляную кислоту.
На видеозаписи, размещенной в Twitter, видно, как более десятка человек спасаются бегством из горящего вагона. Один из пассажиров кричал, чтоб остановили состав.
Когда поезд совершил аварийную остановку, люди буквально выпрыгивали из вагона, помогая друг другу выбраться наружу.
Правоохранители задержали нападавшего на станции. Ему 24 года, на нем было голубое пальто. Сейчас он находится под стражей, его подозревают в покушении на убийство. Сам молодой человек на момент ареста не озвучивал мотивы своего поступка.
Что касается пострадавших, то официальные лица сообщают пока что только о девяти потерпевших, но в СМИ и соцсетях фигурируют цифры от 6 до 15. По информации полиции, одна из жертв – 60-летний мужчина, получивший удар ножом. Он в тяжелом состоянии в больнице.
Последний раз подобное происшествие имело место в Токио в 2019 году, когда в пригородном поезде неизвестный устроил массовый расстрел. Тогда погибла два человека, в том числе школьница, и еще 10 человек получили ранения. Этот инцидент потряс страну, поскольку большинство жертв были учениками, которые ехали на занятия.
В 2018 году еще один японец был обвинен в том, что зарезал пассажира насмерть и ранил еще двоих на сверхскоростном поезде.
Напомним, в США на эротической вечеринке по случаю Хэллоуина произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии.