Атака в Токіо: невідомий підпалив вагон поїзда та напав на пасажирів із ножем (відео)

Поліція затримала нападника. Йому 24 роки, і мотиви свого вчинку чоловік поки що ніяк не пояснив.

Від 6 до 15 людей отримали поранення внаслідок нападу чоловіка з ножем у вагоні швидкісного поїзда Keio Line до Токіо та підпалу, здійсненого ним же, повідомляє The Japan Times. Це сталося 31 жовтня близько 20.00 за місцевим часом, коли в країні закінчувалося голосування на загальних виборах.

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За інформацією видання, інцидент трапився у швидкісному поїзді обмеженого руху, який прямував до Сіндзюкі, але зробив аварійну зупинку на станції Кокурі у місті Тефу у Токіо, щоб евакуювати пасажирів після того, як водію повідомили, що в одному з вагонів – людина з ножем.

За даними Управління пожежної охорони Токіо, цей чоловік розпорошив рідину всередині п'ятого вагона поїзда та підпалив її. Спалахнуло велике полум'я, згоріла частина сидіння. У цей же час нападник завдав кілька ударів по переляканим людям, які кинулися навтьоки. За непідтвердженими даними, нападник також розбризкав вагоном соляну кислоту.

На відеозаписі, розміщеному в Twitter, видно, як понад десять людей рятуються втечею з вагона, що горить. Один із пасажирів кричав, щоб зупинили потяг.

[ + – ] Перелякані пасажири поїзда рятуються втечею

Коли поїзд здійснив аварійну зупинку, люди буквально вистрибували з вагона, допомагаючи один одному вибратися назовні.

[ + – ] Люлі вистрибували з вікон поїзда

Правоохоронці затримали нападника на станції. Йому 24 роки, на ньому було блакитне пальто. Наразі він перебуває під вартою, його підозрюють у замаху на вбивство. Сам молодик на момент арешту не озвучував мотиви свого вчинку.

Щодо постраждалих, то офіційні особи повідомляють поки що лише про дев'ятьох потерпілих, але у ЗМІ та соцмережах фігурують цифри від 6 до 15. За інформацією поліції, одна із жертв – 60-річний чоловік, який отримав удар ножем. Він у тяжкому стані у лікарні.

Востаннє подібна подія мала місце в Токіо 2019 року, коли у приміському поїзді невідомий влаштував масовий розстріл. Тоді загинули двоє людей, у тому числі школярка, і ще 10 людей отримали поранення. Цей інцидент вразив країну, оскільки більшість жертв були учнями, які їхали на заняття.

У 2018 році ще одного японця було звинувачено в тому, що зарізав пасажира насмерть і поранив ще двох на надшвидкісному поїзді.

Нагадаємо, в США на еротичній вечірці з нагоди Геловіна сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули, ще один потерпілий перебуває в критичному стані.