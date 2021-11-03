В Бразилии рыбак спасался от роя пчел, но стал жертвой пираний

Пытаясь спастись от пчел, мужчина прыгнул в озеро, но на него напали пираньи.

В минувшую субботу в бразильском Ландиа-де-Минас трое друзей отправились на озеро ловить рыбу, но домой вернулись не все. Об этом случае пишет Correio Braziliense.

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Эти люди рыбачили на местном озере, когда их лодка врезалась в бревна. Удар потревожил пчелиный улей, и, пытаясь спастись, рыбаки бросились в воду. Двое из них смогли добраться до берега, а третий погиб от пираний.

Пожарники обнаружили тело 30-летней жертвы, по их словам, лицо и другие части тела мужчины были изувечены.

Двое других пострадавших находятся в больнице. Один из выживших сказал, что пытался помочь и спасти товарища, хотя у него аллергия на пчелиные укусы.

Сейчас местные власти проводят расследование и пытаются выяснить, утонул ли человек сам или же из-за того, что не смог спастись от пираний.

На территории Южной Америке, в бассейне Амазонки, водится множество видов этих хищных рыб, обладающих острыми зубами, они охотятся на добычу стаями.

Считается, что пираньи крайне редко нападают на людей, но эти нападения могут оказаться смертельными. Известны случаи, когда конечности жертв были буквально обглоданы этими рыбами.

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