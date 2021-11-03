У Бразилії рибалка рятувався від рою бджіл, але став жертвою піраній

Намагаючись урятуватися від бджіл, чоловік стрибнув у озеро, але на нього напали піранії.

Минулої суботи в бразильському Ландіа-де-Мінасі троє друзів вирушили на озеро ловити рибу, але додому повернулися не всі. Про це пише Correio Braziliense.

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Ці люди рибалили на місцевому озері, коли їхній човен врізався в колоди. Удар потривожив бджолиний вулик, і, намагаючись урятуватися, рибалки кинулися у воду. Двоє з них змогли дістатися берега, а третій загинув від піраній.

Пожежники виявили тіло 30-річної жертви, за їхніми словами, обличчя та інші частини тіла чоловіка були понівечені.

Двоє інших постраждалих перебувають у лікарні. Один із тих, хто вижив, сказав, що намагався допомогти та врятувати товариша, хоча в нього алергія на бджолині укуси.

Зараз місцева влада проводить розслідування і намагається з'ясувати, чи потонула людина сама або через те, що не змогла врятуватися від піраній.

На території Південної Америки, в басейні Амазонки, водиться безліч видів цих хижих риб, що мають гострі зуби, вони полюють на здобич зграями.

Вважається, що піраньї дуже рідко нападають на людей, але ці напади можуть виявитися смертельними. Відомі випадки, коли кінцівки жертв були буквально з'їдені цими рибами.

Раніше фокус повідомляв, що молоді білі акули не відрізняють людину від тюленя. Для них плавець і серфінгіст на дошці все одно, що тюлень. Дослідники з Австралії перевіряли гіпотезу про те, що акули можуть приймати людину за тварину. Вчені порівняли відеозаписи спеціально створеної візуальної системи та проаналізували те, як молоді акули бачать свою звичайну здобич і людей, які купаються в морі.