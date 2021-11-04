Билеты продавали по $500. В США на шоу публично вскрыли тело ветерана Второй мировой (фото)

Вдова умершего мужчины утверждает, что понятия не имела, что тело ее супруга будет использовано для вскрытия на платном шоу. Сейчас решается вопрос о судебном иске.

Тело ветерана Второй мировой войны Дэвида Сондерса, которое он после своей смерти завещал науке, было препарировано на глазах у публики, во время шоу под названием "Странности и курьезы". Как сообщает издание Daily Mail, входные билеты для любознательных участников шоу продавались по $500.

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[ + – ] Дэвид Сондерс, который завещал свое тело науке

Вскрытие тела 98-летнего ветерана, умершего от коронавируса, состоялось в конференц-зале отеля Marriott в Портленде 17 октября. Необычное мероприятие, которое было организовано группой энтузиастов "Death Science" (Наука о смерти), предназначалось не только для ученых и экспертов, но и для всех любопытных граждан. Чтобы заполучить труп Сондерса, организаторы заплатили $10 000 одной частной фирме в Лас-Вегасе.

Операцию проводил профессор анатомии на пенсии — доктор Колин Хендерсон. Он отсекал конечности, вскрывал черепную коробку, разрезал туловище и доставал внутренние органы на глазах у публики, которая находилась в пяти метрах от стола. Во время многочасовой процедуры Хендерсон сказал присутствующим, что именно так он обучал студентов-медиков на протяжении всей своей академической карьеры.

[ + – ] Доктор Колин Хендерсон проводит вскрытие

Энтузиасты из Death Science утверждали, что все юридические вопросы с семьей умершего были решены, однако вдова Сондерса, 92-летняя Элси, говорит, что понятия не имела, что тело ее покойного мужа будет использовано для вскрытия во время платного публичного шоу. Она отнеслась с осуждением к мероприятию и сказала, что, возможно, обратится с судебным иском в отношении Death Science.

В свою очередь, адвокат Элси Сондерс сказал, что у его клиента есть веские аргументы для того, чтобы подать в суд и на частную компанию в Лас-Вегасе, которой она пожертвовала тело мужа, и на Death Science.