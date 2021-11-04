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Билеты продавали по $500. В США на шоу публично вскрыли тело ветерана Второй мировой (фото)

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Колин Хендерсон
Доктор Колин Хендерсон, профессор анатомии на пенсии, преподававший в Университете Монтаны в Миссуле

Вдова умершего мужчины утверждает, что понятия не имела, что тело ее супруга будет использовано для вскрытия на платном шоу. Сейчас решается вопрос о судебном иске.

Тело ветерана Второй мировой войны Дэвида Сондерса, которое он после своей смерти завещал науке, было препарировано на глазах у публики, во время шоу под названием "Странности и курьезы". Как сообщает издание Daily Mail, входные билеты для любознательных участников шоу продавались по $500.

Дэвид Сондерс, который завещал свое тело науке
Дэвид Сондерс, который завещал свое тело науке

Вскрытие тела 98-летнего ветерана, умершего от коронавируса, состоялось в конференц-зале отеля Marriott в Портленде 17 октября. Необычное мероприятие, которое было организовано группой энтузиастов "Death Science" (Наука о смерти), предназначалось не только для ученых и экспертов, но и для всех любопытных граждан. Чтобы заполучить труп Сондерса, организаторы заплатили $10 000 одной частной фирме в Лас-Вегасе.

Операцию проводил профессор анатомии на пенсии — доктор Колин Хендерсон. Он отсекал конечности, вскрывал черепную коробку, разрезал туловище и доставал внутренние органы на глазах у публики, которая находилась в пяти метрах от стола. Во время многочасовой процедуры Хендерсон сказал присутствующим, что именно так он обучал студентов-медиков на протяжении всей своей академической карьеры.

Доктор Колин Хендерсон проводит вскрытие
Доктор Колин Хендерсон проводит вскрытие

Энтузиасты из Death Science утверждали, что все юридические вопросы с семьей умершего были решены, однако вдова Сондерса, 92-летняя Элси, говорит, что понятия не имела, что тело ее покойного мужа будет использовано для вскрытия во время платного публичного шоу. Она отнеслась с осуждением к мероприятию и сказала, что, возможно, обратится с судебным иском в отношении Death Science.

В свою очередь, адвокат Элси Сондерс сказал, что у его клиента есть веские аргументы для того, чтобы подать в суд и на частную компанию в Лас-Вегасе, которой она пожертвовала тело мужа, и на Death Science.