Квитки продавали по $500. У США на шоу публічно розтяли тіло ветерана Другої світової (фото)

Вдова померлого чоловіка стверджує, що гадки не мала, що тіло її чоловіка буде використане для розтину на платному шоу. Наразі вирішується питання про судовий позов.

Тіло ветерана Другої світової війни Девіда Сондерса, яке він після своєї смерті заповідав науці, було препаровано на очах у публіки під час шоу під назвою "Дивності та курйози". Як повідомляє видання Daily Mail, вхідні квитки для допитливих учасників шоу продавалися по 500 доларів.

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[ + – ] Девід Сондерс, який заповів своє тіло науці

Розтин тіла 98-річного ветерана, який помер від коронавірусу, відбулося у конференц-залі готелю Marriott у Портленді 17 жовтня. Незвичайний захід, організований групою ентузіастів "Death Science" (Наука про смерть), призначався не тільки для вчених та експертів, але й для всіх зацікавлених громадян. Щоб отримати труп Сондерса, організатори заплатили $10 000 одній приватній фірмі у Лас-Вегасі.

Операцію проводив професор анатомії на пенсії доктор Колін Хендерсон. Він відсікав кінцівки, розкривав черепну коробку, розрізав тулуб і діставав внутрішні органи на очах у публіки, котра була за п'ять метрів від столу. Під час багатогодинної процедури Хендерсон сказав присутнім, що саме так він навчав студентів-медиків упродовж усієї своєї академічної кар'єри.

[ + – ] Доктор Колін Хендерсон проводить розтин

Ентузіасти з Death Science стверджували, що всі юридичні питання із сім'єю померлого були вирішені, проте вдова Сондерса, 92-річна Елсі, каже, що гадки не мала, що тіло її покійного чоловіка буде використане для розтину під час платного публічного шоу. Вона поставилася із засудженням до заходу та сказала, що, можливо, звернеться із судовим позовом проти Death Science.

Зі свого боку, адвокат Елсі Сондерс сказав, що його клієнт має вагомі аргументи для того, щоб подати до суду і на приватну компанію в Лас-Вегасі, якій вона пожертвувала тіло чоловіка, і на Death Science.